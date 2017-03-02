Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde barınan Suriyeli 11 yaşındaki Abdullah Muhammed, sokaklarda topladığı atık malzemeleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Suriye'nin İdlib kentinden 3 yıl önce kaçıp Türkiye'ye sığınan ve İslahiye'ye yerleşen Abdullah Muhammed, el arabası ile çöp konteynerlerindeki atık plastik ve demirleri toplayarak hurdacıya satıyor. Yaşıtları parklarda oyun oynayarak zaman geçirirken boyundan büyük çöp konteynerlerinin içine girip atık malzeme toplayan Muhammed, gün boyunca topladıklarını satarak 10 lira kazandığını söyledi.
(Görüntülü Haber) Çöpten topladıklarını satarak aile geçimine katkı sunuyor
Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde barınan Suriyeli 11 yaşındaki Abdullah Muhammed, sokaklarda topladığı atık malzemeleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Suriye'nin İdlib kentinden...
02 Mart 2017 Perşembe 16:26
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