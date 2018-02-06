(Görüntülü Haber) Çöplükte 14 kedi ve köpek ölüsü bulundu

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, eski çöp depolama alanında bulunan telef olmuş toplam 14 kedi ve köpek, tutanak tutulmasının ardından belediye ekipleri tarafından gömüldü. Aliağa Belediyesi yetkilileri, hayvanların ölüm nedeninin tespit edilemediğini belirtip, konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını bildirirken, hayvanseverler telef olan hayvan sayısının çok daha fazla olduğunu ileri sürdü. Aliağa Belediyesi eski çöp depolama alanında dün, vatandaşlar tarafından çok sayıda kedi ve köpek ölüsü bulundu. Bu durum kısa sürede ilçede hayvanseverler tarafından sosyal medyada yayıldı. Durumun ortaya çıkmasının ardından Aliağa Belediyesi zabıta ekibi ve veterineri ile Aliağa İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden bir yetkili, olay yerine gidip, tutanakla durumu tespit etti. Tespitin ardından toplam 14 kedi ve köpek ölüsü dozerle gömüldü. Bu sırada olay yerinde bulunan yavru bir köpek ile açlıktan bitkin haldeki annesi belediye ekipleri tarafından koruma altına alındı. Aliağa Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, bulunan hayvanların ölüm nedeninin tespit edilemediği belirtilip, savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi. Hayvanseverler ise, telef olmuş hayvan sayısının çok daha fazla olduğunu ileri sürdü. İzmir Valiliği Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Hülya Oktay Alpgiray, "Aliağa'ya yerleşeli 25 yıl oldu. O yıllardan bugüne benzer görüntüleri defalarca gördüm ve hiçbir zaman netice alınmadı. Faillerin bulunması için mutlaka bölgede yaşayanlarla görüşülmeli. Birileri denk gelmiştir ancak bunu dillendirecek cesareti bulurlar mı? Köpek ölüleri arasında yenileri de eskileri de mevcut. Bir iki köpek olsa durum farklı olur ama birileri o bölgenin eski çöplük yeri olması nedeniyle hayvanları oraya yığmış. Üstlerinin kapatılmamış olması ise bende birilerinin katliam yaptığı hissini uyandırdı. O bölgeyi çok bilmiyorum ancak MOBESE kamerası var ise tespit kolay. Tabii ki bu ciddi teftiş isteyen bir konu" dedi. Alpgiray, sorumluların bulunup, cezalandırılmasını da istedi.