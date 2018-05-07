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(Görüntülü Haber) Çöp konteynerine atılan yavru kedileri, televizyon tamircisi kurtardı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), () MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bu sabah bir poşet içinde çöp konteynerine atılan 5 yavru kedi, ölmek üzereyken son anda televizyon tamircisi Hüseyin Akay tarafından fark edilip kurtarıldı. Turgutlu...

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), () MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bu sabah bir poşet içinde çöp konteynerine atılan 5 yavru kedi, ölmek üzereyken son anda televizyon tamircisi Hüseyin Akay tarafından fark edilip kurtarıldı. Turgutlu ilçesinde televizyon çatı anteni işleriyle uğrayan 45 yaşındaki Hüseyin Akay, bu sabah işe giderken Kuvayi Milliye Sokak üzerinde poşet içinden gelen kedi seslerini duydu. Poşeti açan Akay, 5 kedi yavrusunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Kedileri güvenli bir kutuya koyarak belediye görevlilerini aradı. Bu sırada Akay, kedilerin karınlarını da doyurdu. Bir vatandaş, kedilerden birini sahiplendi. Ardından gelen belediye görevlileri, diğer yavru kedileri hayvan barınağına götürdü. Şaşkınlığını gizleyemem Akay, "Bisikletimle yavaş yavaş işe giderken birden sesleri duyup yanaştım. Poşet içinde 5 minik yavru vardı. Birini vatandaş aldı. Diğerlerini de hayvan barınağı görevlilerine teslim ettik" diye konuştu.

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