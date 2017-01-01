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(Görüntülü Haber) Çocukların kızak keyfi

Eser AYDIN / MUŞ, () - TÜRKİYE'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışının keyfini çocuklar çıkarıyor. Hafta sonu tatilinde çocuklar kızak ve kendi imkanları ile yaptıkları demir çubuk, korniş ve tahtalarla kayarak, kayak merkezlerini...

Eser AYDIN / MUŞ, () - TÜRKİYE'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışının keyfini çocuklar çıkarıyor. Hafta sonu tatilinde çocuklar kızak ve kendi imkanları ile yaptıkları demir çubuk, korniş ve tahtalarla kayarak, kayak merkezlerini aratmayan görüntüler oluşturuyor. Muş merkez Yücetepe ve Taşoluk köylerinde etkili olan soğuk yolları buz pistine çevirdi. Karla kaplı alanlarda toplanan çocuklar düşe kalka kızak keyfini yaşarken, hiç üşümediklerini söyledi. Yeni yıla denk gelen haftasonu tatilini doyasıya yaşayan çocuklardan Ahmetcan Güntay, "Hafta sonları bir araya gelip kimimiz kızak ile kimimiz de el becerisi ile yaptığımız malzemelerle kayarak eğleniyoruz. Bazen kendi aramızda yarışmalar bile düzenliyoruz" dedi. Bu eğlencede evden aldığı bidonla kayan Taşoluk Köyü'nden İlkay Akduman ise, "Arkadaşlarım korniş ve kızaklarla dışarı çıkarken ben de evden aldığım bidonumla kayak yapıyorum. Önemli olan bu eğlenceye ortak olmak" diye konuştu.

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