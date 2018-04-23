Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bomba iddia: MHP'den 5 vekil İYİ Parti'ye katılacak
Bomba iddia: MHP'den 5 vekil...
Büyükçekmece'ye kimyasal madde döküldü
Büyükçekmece'ye kimyasal madde döküldü
Öğretmen Ayşe Çelik için infaz hakimliğine başvurulacak
Öğretmen Ayşe Çelik için infaz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Nisan mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Nisan mesajı

(Görüntülü Haber) Çocukların 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Beykoz'da festival alanını dolduran ve içinde konuk ülkelerinde yer aldığı binlerce çocuk doyasıya eğlenip dostluk mesajları verdi. Çocuk bayramı etkinliklerinde konuk ülkeler arasında yer...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Beykoz'da festival alanını dolduran ve içinde konuk ülkelerinde yer aldığı binlerce çocuk doyasıya eğlenip dostluk mesajları verdi. Çocuk bayramı etkinliklerinde konuk ülkeler arasında yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan ve Saray Bosna'yı temsil eden kafileler kendi ülkelerine ait dansları sergiledi. Konuk ülke ekipleri Türk arkadaşlarıyla birlikte dev Türk Bayrağı açarak Türkiye'yi çok seviyoruz mesajları verdi.  Anne ve babalar da güzel havanın verdiği fırsatla minik çocuklarıyla birlikte bayramın tadını çıkartı. 23 Nisan  Çocuk Bayramı etkinliklerinin yanı sıra çocuklar için şişme oyun parkları kuralarak miniklerin doyasıya eğlendi. Sürpriz eğlenceler sırasında oyun parkları başında zaman zaman uzun kuyruklar oluşurken çocuklar bir taraftan pamuk şeker ikramlarından bir taraftan da yüz boyamalarını tercih ederek 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı doyasıya yaşadı

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314