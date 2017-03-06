(Görüntülü Haber) Çocuklara kukla ve palyaço ile suyun önemi anlatıldı

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), () MERSİN Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi ile Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın, 22 Mart Dünya Su Günü nedeni ile hazırladığı program kapsamında eğitsel çalışmalarına Anamur İlçesi'nde başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür binası toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitime Akdeniz İlkokulu Şükrü Köymen ve Kıbrıs İlkokulu'ndan 150 öğrenci katıldı. MEŞKİ Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı Uzman Biyolog Nebi Şengezer ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı TEGV Mersin Sorumlu Müdürü Müberra Ateş konuşmacı olarak katıldı. Biyolog Şengezer dünyanın yüzde 70'inin su ile kaplı olmasına rağmen, bunun çok az bir kısmının tatlı su olduğunu ve tatlı suyun da çok az bir kısmını içebildiğimizi söyledi. Vücudumuzun ortalama yüzde 70'inin su olduğuna dikkat çeken Şengezer, dünyanın suyu yeniden üretemediğini söyledi. Şengezer, milyonlarca yıl kullanılan ile şimdi ki suyun aynı su olduğunu, bu nedenle israf edilmeyerek, doğal kaynakları kirletilmemesi gerektiğini vurguladı. Daha sonra palyaçolarla hazırlanan sahne ve kukla gösterileri çocukların daha da ilgisini çekti.