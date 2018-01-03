(Görüntülü Haber) Çocuklar üşümesin diye

ANTALYA'da 60 yaşını geçmiş ve gününün büyük bölümünü Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evi'nde geçiren 60 yaş üstü kadınlar, Doğu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki çocukların üşümemesi için 'Elim Sende' kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında kadınlar, ördükleri atkı, bere ve eldivenleri gönderecek. Antalya'da 60 yaşını aşmış 20 kadın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çocukların üşümemesi için bir proje başlattı. Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evi'nin ziyaretçi kadınları, 'Elim Sende' projesi ile minik bedenleri ısıtacak. Kadınlar, ördükleri atkı, bere ve eldivenleri, belediye aracılığıyla ihtiyaç sahibi çocuklara gönderecek. Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, falezlerin üstünde yer alan Yaşlı Evi'nin Antalya'nın en değerli mekanlarından biri olduğunu, burasını kıdemli komşularına ayırdıklarını söyledi. Buradakileri mutlu ortamda sosyalleşirken görmekten onur duyduklarını kaydeden Uysal, ziyaretçilerinin 'Elim Sende' projesiyle kendilerini gururlandırdığını vurguladı. Yaşlı Evi'nde yapılan örgü bebeklerin Türkiye'nin farklı kentlerindeki çocuklar için hazırlandığını belirten Uysal, 'Elim Sende' projesi ile de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki çocuklara ulaşacaklarını söyledi. Uysal, "Buradaki misafirlerimiz kendi gönül zenginliklerini oralara kadar uzatmaya gayret ediyor. Biz de belediye olarak köprüyü zenginleştirmeye gayret ediyoruz. İhtiyacı olan çocuklara fahri babaanne ve anneanneleri harika bir köprü kuruyor" diye konuştu. KOMŞULAR RAHATSIZ OLMASIN DİYE Projenin mimarlarından 67 yaşındaki Mualla Erel, plastik topla oynayan torunu için komşulara rahatsızlık vermemesi için ipten bir top ördüğünü, daha sonra ördüğü 100 topu çocuklara dağıttığını söyledi. Erel, “Yaşlı evine geldikten sonra bu toplardan uzak köylere ihtiyacı olan çocuklara göndermeye başladık. Kış mevsiminde olduğumuz için de bere, eldiven ve atkı gibi ihtiyaç malzemeleri üretiyoruz. Bu yaptıklarımızın ihtiyacı olan çocuklara ulaşma fikri bizi çok daha mutlu ediyor" dedi. 'EKLEMLERİMİZ DE SAĞLIK BULUYOR' Aynı yaştaki Esma Pınar da 2 yıldır Yaşlı Evi'ne geldiğini söyledi. Burada projelere katkı sunduğunu dile getiren Esma Pınar, “Ördüğümüz eldiven ve bereleri, oyuncukları doğudaki çocuklarımıza gönderiyoruz. Ben yine ördüğüm oyuncakları çevremdekilere satarak üniversite öğrencilerine az da olsa bir burs vermekteyim. Aynı zamanda örgü sayesinde beynimiz gelişiyor ve eklemlerimiz sağlık buluyor" diye konuştu.