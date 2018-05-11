(Görüntülü Haber) Çocuklar, sokak futboluyla sporda şiddete dikkat çekti

Mehmet DOĞANER ERDEMLİ, (Mersin), () Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrenciler, sporda yaşanan şiddet ve küfre dikkat çekmek amacıyla 'Çocuk Samimi Ligi' adında sınıflar arası sokak futbolu turnuvası düzenledi. Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin İlkokulu tarafından, Merkez Mahallesinde bulunan okulun trafiğe kapalı yolunda yapılan sokak futbolu, büyük ilgi gördü. Minik öğrenciler sporda yaşanan şiddet ve küfrün sona ermesini dileyerek büyüklere örnek oldu.'Sokaklar çocuklar için güvenli olsun' ve 'Sporda küfre hayır' yazılı dövizler hazırlayan öğrenciler, sosyal mesaj vermeyi de ihmal etmedi. Sokak futbolu oynayan takımları sınıf arkadaşları ve taraftarları alkışlarla destekledi.Turnuva sonunda konuşan Okul Müdürü Mehmet Taş, Öğrencilerimizi evde internet ,tablet, bilgisayar bağımlılığından kurtarıp kendi aralarında sokaklarda organizasyon yaparak maç yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bunun yanında öğrencilerimiz bizlere maçlarda şiddet ve küfür olaylarının çok kötü bir örnek olduğunu ve çocuklar olarak bunlara dikkat etmek için sokak futbolu turnuvası düzenlemek istediklerini söylediler. Bizlerde bu fikirden yola çıkarak okulumuz bünyesinde sınıflar arası sokak futbolu turnuvası düzenledik. Temennimiz, sporda şiddetin sona ermesi ve çocuklarımızın hep birlikte sporla daha ilgi ve alakalı olmasıdır dedi. Turnuvanın sonunda minik sporculara sporda kardeşlik ve dostluk sembolü olarak madalya takıldı.