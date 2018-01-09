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(Görüntülü Haber) Çocuklar için 'Adalet Parkı' açıldı

İSTANBUL, () - Kentsel dönüşümün yerinde yapılmasıyla çoğalabilecek alanları,  yeşille buluşturan şişli belediyesi, Adalet Parkı?nı çocukların hizmetine açtı. Esentepe Mahallesi?ne yapılan park vatandaşların yoğun katılımıyla...

İSTANBUL, () - Kentsel dönüşümün yerinde yapılmasıyla çoğalabilecek alanları,  yeşille buluşturan şişli belediyesi, Adalet Parkı?nı çocukların hizmetine açtı. Esentepe Mahallesi?ne yapılan park vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.
Spor alanı, 0-6 yaş oyun grubu, sağlıklı yaşam parkuru, ahşap oturma elemanları, evcil hayvan oyun alanı ve piknik alanı bulunan Adalet Parkı, Esenkent Mahallesi sakinlerinin hizmetine açıldı. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü?nün katılımıyla açılışı gerçekleşen 4 bin metrekarelik park, ilk günden çocukların ilgisini çekti.
Esentepe Çocuk Gündüz Bakımevi Müdürü Sariye Gökmen, ?Kreşimiz buraya çok yakın. Velilerimiz çocuklarımızla buraya gelip oynayabilecek. Buranın temizlenmesi bizim de güzel bir ortama kavuşmamızı sağladı. Bizler de havalar güzel olduğunda buraya geleceğiz. Şişli Belediyesi?ne çok teşekkür ederiz? diye konuştu.
Kaydıraktan kayıp salıncağa bindiklerini söyleyen 5 yaşındaki Derin Işık ve Senem Varlık arkadaşlarıyla burada olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını aktardı.
?BİZ YAPTIĞIMIZ HİZMETİN REKLAMINI YAPMIYORUZ?
Adalet kavramının önemini vurgulamak için parkın adını ?Adalet Parkı? koyduklarını kaydeden Şişli Belediye Başkanı İnönü, şunları söyledi:
?Bu güzel mahalleye ve halka yeşil bir alan yarattık. İstanbul?daki çoğu bölgede yeşil alan sayısı çok az. Uzun süredir atıl olarak kalan bu 4 bin metrekarelik alanı çocuklarımız için park alanına çevirdik. Geri dönüşüm iyi planlandığı takdirde yeşil alanların artmasına büyük katkı sağlar. Yapı alan yoğunluğu çok olan Şişli?de de bulabildiğimiz alanları yeşillendiriyoruz. Burası da vatandaşlarımız için çok güzel bir alan haline gelecek. Biz ciddi anlamda sosyal hizmet veriyoruz. Kusurumuzsa bu yaptıklarımızı reklam etmemek. Ama bizim halkımıza olan hizmetlerimiz yoğun olarak devam edecek.

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