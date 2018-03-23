(Görüntülü Haber) Çocuk kamuflaj satışları arttı



Samed Aydın SUN KAYSERİ,) TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'deki teröristleri temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte Kayseri'deki Komando Çarşısı'nda askeri çocuk kamuflajlarının satışı arttı.



Kayseri'nin merkez Kocasinan İlçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki Komando Çarşısı'nda Zeytin Dalı Harekatı sonrası Kayserililer askeri çocuk üniformalarına ilgi gösterdi. 30 yıldır Komando Çarşısı'nda esnaflık yaptığını ifade eden Mustafa Köprü (38), Baba mesleğim olan işimi 30 yıldır sürdürmekteyim. 8 yaşından beri bu işin içindeyim. İlk defa böyle bir yoğunluk yaşıyoruz. Okullardan toplu siparişler alıyoruz, bireysel olarak gelip kıyafet alanlar da çok oluyor. Son 2 ayda anaokullarından ve ilköğretim okullarından çok ciddi siparişler alıyoruz. Milli bayramlarda aldığımız siparişlerden çok daha fazlasını 2 aylık dönemde aldık. 23 Nisan yaklaşırken, talep fazlalığından dolayı ek mesai yapacağız diye konuştu.



Çocuk kamuflajlarının fiyatının 30 ile 50 TL arasında değiştiğini söyleyen Köprü, Askeri üniformalar, kumaşına ve kalitesine göre değişiyor. Bordo ve mavi bere ile keplerimiz de aksesuar olarak tercih ediliyor. Kız çocuklarının da askeri kamuflajlara yoğun ilgi gösterdiğini söyleyebilirim. Kız çocuklarına yönelik de etekli kamuflajlar üretiyoruz dedi