(Görüntülü Haber) Çocuğu taciz eden hizmetli tutuklandı

Latif SANSÜR/ SELÇUK (İzmir), ()- İZMİR'in Selçuk İlçesi'ndeki bir ilkokulda çalışan hizmetli M.K.A., 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı.



Geçen yıl Selçuk İMKB Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde çalışan M.K.A., bu yıl ise Selçuk Atatürk İlkokulu'nda hizmetli olarak görevlendirildi. Üç gün önce, adı açıklanmayan ilkokul ikinci sınıf öğrencisi kız çocuğunu, teneffüs sırasında tuvalete görüp, tacizde bulunduğu iddia edilen M.K.A.'nın, bunu kimseye anlatmaması için tehdit ettiği de öne sürüldü. Yaşadığı şokla ağlayarak tuvaletten kaçan küçük kız, bu durumu öğretmenine anlattı. Bunun üzerine konu polise bildirildi. Polis ekipleri M.K.A'yı gözaltına aldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.K.A., tutuklandı.



M.K.A. ile ilgili olarak daha önce de birçok velinin şikayetçi olduğunu, okul yönetiminin şikayetleri görmezden geldiğini iddia eden ailenin fertleri ise, adliye çıkışında M.K.A.'ya saldırmak istedi. Polisler tarafından güçlükle sakinleştirilen küçük kızın ailesi, "Bu şahıs ile ilgili olarak birçok veli daha öncede uygunsuz davranışları nedeniyle okul yönetimine şikayette bulunmuş. Ancak, hiçbir önlem alınmamış. En vahim olanı ise Selçuk İMKB Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde yine bu davranışlarından dolayı görev yerinin değiştirilerek ilkokula gönderildiğini öğrendik. Böyle bir suç işleyen kişiyi nasıl ilkokul öğrencilerinin içine gönderirler anlamak mümkün değil. Bizim çocuğumuzun psikolojisi ne olacak? Okuldaki diğer çocukların ne yaşadığını kimse bilmiyor" diyerek okul ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine tepki gösterdi.