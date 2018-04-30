(Görüntülü Haber) Çoban köpeklerinin ekmek kavgası

Eser AYDIN MUŞ, () Muş'ta yaylaya çıkan iki ayrı sürüdeki köpekler, verilen ekmeği paylaşamayınca birbirlerine öldüresiye saldırdı. Çobanlar köpekleri güçlükle ayırdı. Merkeze Taşoluk köyünde Kurtik dağı yaylalarına giden iki ayrı süre Murat Köyü yakınlarında birleştiler, Çobanlardan biri 3 köpeğine ekmek verdiği sırada diğer sürünün tek köpeği de ekmekten almak için geldi. 3 köpek ekmeğini paylaşmak istemeyince diğer sürünün köpeğine saldırdı. Üçü çoban ikisi de sürü sahibi 5 kişi dikakalarca kavga eden köpekleri ellerindeki sopalarla vurarak ayırma çalıştı. Çobanlardan biri ayırmak için köpeğin ayağını çekmeye çalışırken yere yuvarlandı. Daha sonra çobanlar ve hayvan sahipleri köpekleri ayırmayı başardı. Bu sırada sürüdeki eşek de köpekleri kovalamaya başladı ve ayakları ile 2 köpeğe çifte attı. Çobanlar daha sonra sürüdeki köpeklere ayrı yerlerde ekmek vererek karınlarını doyurdu.