(Görüntülü Haber) CNR Kitap Fuarı’nda Rektör Prof. Dr. Mehmet Bulut’tan “15 Temmuz” konferansı

BU yıl “15 Temmuz” teması ile düzenlenen “Uluslararası CNR Kitap Fuarı" kitapseverlerle buluşmaya devam ediyor. Fuar kapsamında düzenlenen etkinliklerden birine konuk olan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, katılımcılara, “Çokuluslu Meydan Okumaya Karşı, Asil Milletin Direnişi ve Yeniden Diriliş” başlıklı bir konferans verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, KOSGEB ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilen “Uluslararası CNR Kitap Fuarı" katılımcıları; kitap tanıtımları, imza günleri, söyleşiler, konferanslar, dinletiler ve çocuk etkinlikleriyle de bir araya getiriyor. 5 Mart’a kadar devam edecek olan fuara kitapseverler yoğun ilgi gösteriyor. “15 TEMMUZ BİR KIRILMA NOKTASIDIR” Fuar kapsamında yer alan etkinliklerden birine konuk olan Prof. Dr. Mehmet Bulut konferans öncesinde verdiği röportajda şunları söyledi: “15 Temmuz bir kırılma noktasıdır. Bu tarih, başta gençlerimiz olmak üzere bütün milletimizin gönül ve ruh dünyasında taptaze bir şekilde duruyor. Fuarın bu yıl 15 Temmuz teması ile düzenlenmesi çok anlamlı. Biz de üniversitemizde bu konuyla ilgili pek çok faaliyet yaptık ve gençlerimizi 15 Temmuz konusunda daha fazla bilinçlendirmeye çalıştık. Demokrasi tarihine baktığınız zaman pek çok halkın vaziyete müdahil olduğu ve birçok konuda tavır aldığı malumdur. Ancak 15 Temmuz’da ülkemizde yaşananlar sadece bir tavır alış değildi. Çünkü burada belli bir kesim yoktu. Kadını, erkeği, genci, yaşlısı herkesin o gece tankların önüne çıkması, tüfeklerin önünde kendini feda etmesi, milletin ve devletin birlik ve beraberliği için, özgürlüğünü korumak için mücadele etmesi Türk tarihinde bir kırılma noktası olduğu kadar tüm dünya tarihine de geçmiş bir olaydır.” “ULUSLARARASI YAYINEVLERİNİN DE FUARA DAHİL OLMASI ÇOK SEVİNDİRİCİ” Kitap fuarlarının kitapla gençlik arasında iyi bir iletişim kurma alanı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bulut, “Burada çok güzel bir atmosfer var, çok kalabalık ve çok güzel kitaplar var. Dünyadaki gelişmeleri, Türkiye’deki 15 Temmuz’u esas alan yeni hazırlanmış yayınları bulmak mümkün. Ancak bence asıl önemli konulardan bir tanesi fuarda İslam ve Arap dünyasından da misafirlerin olması. Burada sadece kendi ulusal sınırlarımızdaki okuyucularla değil uluslararası yayınevleri ve ziyaretçilerle karşılaşmak çok sevindirici” diye konuştu.