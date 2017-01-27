KARS, () KARS'ın Selim ilçesine bağlı Kekeç Köyünde atlı ciritçilerin, turist gruplarına yaptıkları gösteri maçı renkli görüntülere sahne oldu. Karla kaplı sahada atından düşen, ilk kez karlı sahaya çıkan atların paniklemesi ve bazı atların hızını kesemeyip izleyicilerin arasına girmesi heyecanlı dakikaların yaşanmasına neden oldu. Atasporunu yaşatan Kekeç köyünün gençleri İstanbul'dan Kars'a gelenlere unutamayacakları bir şov sergiledi.
(Görüntülü Haber) Ciritte heyecanlı anlar
KARS, () KARS'ın Selim ilçesine bağlı Kekeç Köyünde atlı ciritçilerin, turist gruplarına yaptıkları gösteri maçı renkli görüntülere sahne oldu. Karla kaplı sahada atından düşen, ilk kez karlı sahaya çıkan atların paniklemesi...
27 Ocak 2017 Cuma 09:56
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