(Görüntülü Haber) Çırak bulamayan esnaf, Suriyeli işçilere yöneldi

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bulunan Yarımca Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaf, çırak ve kalfa bulamayınca, gelenlerin de fazla para istemesi üzerine Suriye işçileri atölyelerinde çalıştırmaya başladı. Yarımca Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Alaattin Alpergin, "Türk çırak ve kalfalar fazla para istiyor ya da işi bırakıp, gidiyor. Biz de Suriye'den ülkemize yerleşen usta veya çırakları işe almaya başladık. Sanayi sitesinde, işyerlerinin yüzde 80'ininde Suriyeli işçi çalışıyor. Kısa sürede uyum sağlıyorlar, sorun yaşamıyoruz" dedi. Yarımca Küçük Sanayi Sitesi esnafı, eleman açıklarını kentte yaşayan Suriyeli göçmenlerden karşılamaya başladı. Çırak ve kalfa bulamayan esnaf, Suriyeli işçilere yöneldi. Yarımca Küçük Sanayi Sitesi'nde 200 iş yeri bulunurken, işyeri sahiplerinin çoğu, Suriyeli işçi çalıştırıyor. Yarımca Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Alpergin, '4+4+4' eğitim sistemi ardından çırak bulmakta zorlandıklarını belirterek, şöyle konuştu: "40 seneden beri oto tamir ve bakım ustasıyım. Sanayide, şu anda çalışan en azından 15 ustayı ben yetiştirdim. Şu an sanayide çalışanların yüzde 80'i, Suriyeli. Türk eleman bulmakta zorlanıyoruz ve bütün esnaf böyle. 4+4+4 eğitim sisteminden sonra çıraklarımız, sanat okullarına yönlendirildi. Tabii okulu bitirdikten sonra o çocuk 17- 18 yaşına geliyor ve çıraklık yapmıyor. 17- 18 yaşındaki çocuğu çıraklıktan başlatamazsınız. Sanat öğrenmek istemiyor, istese de 17 yaşından sonra öğrenemez. Ortaokul bittikten sonra çıraklığa başlanır. Bizde adet böyleydi. Hal böyle olunca da çırak yetiştiremiyoruz. Yetişen de çok çalışmıyor, kaçıyor zaten." "TÜRK İŞÇİLER, İŞ BEĞENMİYOR" Başkan Alpergin, Türk işçilerin ödenen ücretleri beğenmediklerini savunarak şunları söyledi: "Para durumunu beğenmiyorlar. Asgari ücret bin 600 lira oldu; ama bin 800 ile 2 bin liranın altında maaş veren hiçbir usta yok. Bu durumda bile çırak bulamıyoruz. Türk çırak ve kalfalar ya fazla para istiyor, ya da işi bırakıp, gidiyorlar. Biz de Suriye'den ülkemize yerleşen usta veya çırakları işe almaya başladık. Sanayi sitesinde, işyerlerinin yüzde 80'ininde Suriyeli işçi çalışıyor. Kısa sürede uyum sağlıyorlar, herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Türk işçiler, iş beğenmiyor, çalışmak istemiyorlar ve ne yapıyorlar o da belli değil. Suriyeli çalışanlarla şu an sorun yaşamıyoruz. Bende de Suriyeli çalışan var. Biri Türkçe bilmiyor. Suriyeli Türkçe bilen diğer çalışan diğerine rehberlik edip, beraber çalışıyorlar." "ARKAMIZDAN ESNAF YETİŞMİYOR" Sanayi sitesinde oto elektrik atölyesi bulunan İbrahim Gününce, yaklaşık 35 yıldan bu yana bu mesleğin içinde olduğunu ifade ederek şöyle konuşut: "Daha önce eleman bulmakta sıkıntı çekmiyorduk; ama bu 8 yıllık eğitim çıktıktan sonra devlet de bazı hakları gençlere verdikten sonra biz de çalışan bulamamaya başladık. Şu anda arkamızdan esnaf yetişmiyor. Biz son nesliz. Bizim arkamızdan yetişmediği gibi kalifiye elemanı da bulamıyoruz. Maddi sıkıntılara geldiğimiz zaman biz, o bahanelere inanmıyoruz. Türkiye'de iş beğenmeyen insan çok. Çalışmak istemeyen, bir an önce belli bir seviyeden üst seviyeye zıplamak isteyen bir elit kesim var. 'Ben çekirdekten yetişeyim, bu işi yapayım, bu işin devamını getireyim' diyen eleman kalmadı piyasada. Şu anda esnaf, her elemana en az 2 bin liraya yakın maaş ödüyor ve bunların üstelik sigortası da var. Suriyeli elemanlar geliyor. Bu Suriyeli elemanları çalıştırıyoruz. Dil sıkıntısı yaşanıyor; ama bazılarımız, Arapça biliyor. Sıkıntılı da olsa anlaşabiliyor, çalıştırabiliyoruz. Fakat yokluktan dolayı biz, bu durumlara katlanıyoruz." "SAVAŞ OLDUĞU İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİK" Türkiye'de çalışmaktan memnun olduğunu söyleyen Suriyeli işçi Ali Hamza Hoşo ise "Ben, Suriye'de boyacı olarak çalışıyordum. Türkiye'ye geldim. Burada çalışmaya devam ediyorum, çok şükür memnunum. 5 yıl önce Türkiye'ye geldim. Orada çok savaş olduğu için Türkiye'ye geldik. Burada çok şükür, rahatız. Haftalık 500 lira alıyorum, memnunum. Burada herhangi bir sıkıntı çekmiyorum" dedi.