(Görüntülü Haber) Çipli kimlik başvuruları Antalya'da başladı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - İÇİŞLERİ Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün, Mart 2016'da Kırıkkale'de pilot olarak başlattığı yeni çipli nüfus cüzdanlarıyla ilgili başvurular Antalya'da da alınmaya başladı. 2016 yılında Kırıkkale'nin ardından Burdur, Aksaray, Adıyaman, Uşak, Yalova gibi toplam 10 ilde daha başlatılan yeni kimlik kartı uygulaması, 81 ilde hayata geçti. Antalya'da Vali Münir Karaloğlu, Konyaaltı Kaymakamı İbrahim Keklik, Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek ile Konyaaltı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İlçe Müdürlüğü'nde yeni kimlik kartı başvurusunu birlikte yaptı. BİYOMETRİK BİLGİLER ALINIYOR Türkiye için önemli bir gün olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün üzerinde uzun süredir çalıştığı yeni kimlik kartlarının 2 Ocak itibariyle Türkiye'nin tamamında dağıtılmaya başladığını açıkladı. Antalya'da da 19 ilçenin tamamında nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüklerinde başvuruların alınmaya başladığını belirten Vali Karaloğlu, “Yeni kimlikler için bir biyometrik fotoğraf ve eski nüfus cüzdanıyla başvurulacak. Biyometrik bilgiler alınacak ve yeni kimlik kartı da posta ile vatandaşın adresine gönderilecek" dedi. CİNSİYET RENK AYRIMI YOK Yeni kimliklerin kredi kartı ebadında olduğunu söyleyen Karaloğlu, “Artık eskisi gibi cinsiyet renk ayrımı da yok. Taşıması daha kolay, daha üst teknoloji kullanılmış bir kimlik kartı. En büyük özelliği de sahteciliğe karşı vatandaşı koruyacak olması. Biyometrik bilgiler taklit edilemeyeceğinden son derece güvenilir. Hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Antalyalılar ilçe nüfus müdürlüklerine yeni kimlik müracaatını yapabilir. Belki biraz yoğunluk olacak ama onunla ilgili de tedbirler alınacak" dedi. 40 YILDIR KULLANILIYORDU Yeni kimlik kartlarıyla ilgili bilgi veren Konyaaltı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İlçe Müdürü Ali Çomak, 1976'dan beri 40 yıldır mavi-pembe renkli nüfus cüzdanlarının kullanıldığını hatırlatarak, "Şimdi akıllı kimlik kartlarına 2 Ocak'tan itibaren geçtik. Yeni kimlik kartları 10 yıllık bir ömre sahip ve doğum, değiştirme ve kayıp nedenleriyle verilebilecek. İçinde polikarbon materyalden üretilmiş, temassız çip bulunan güvenilir bir kimlik kartı. İçinde nüfus, biyometrik veriler ve fotoğraf barındırıyor. Biyometrik veriler, parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi şeklinde üç veriden oluşuyor. Vize muafiyeti olan ülkelerde bu yeni kimlik seyahat belgesi olarak da kullanılabilecek. Taklit edilebilirliği yok" dedi. Çomak, Antalya'da ilk gün toplam 790 başvuru alındığını, sadece İbradı ilçesinde hiç başvuru olmadığını dile getirdi. BAŞVURU NASIL YAPILIYOR? Yeni kimlik kartı için başvurular https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr internet adresi ve 109 nolu telefondan randevu alınarak ya da ilçe nüfus müdürlüklerinde numaratörler aracılığıyla yapılabiliyor. Başvuru yapacaklar son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık biyometrik fotoğraf ve nüfus cüzdanıyla başvurusunu yapabilecek. Başvuru sırasında ise parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi şeklinde üç ayrı biyometrik veri alınıyor. Bir kişinin işlemi yaklaşık 15 dakika sürüyor. Başvuruda 16 TL ücret ödeniyor, kimliği kayıpsa 32 TL, yeni doğanlar içinse 30 günü geçmemiş ise ücret alınmıyor. 15 yaşını dolduran herkesin parmak ve damar izi alınacağından şahsen başvurması gerekiyor.