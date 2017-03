(Görüntülü Haber) Cinayette eski eşini suçlayan kadın mahkemede ifade değiştirdi

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), () - MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde av tüfeğiyle geldiği semt pazarında, 5 yıl önce boşandığı eşi 51 yaşındaki Hülya Huylu'nun imam nikahıyla birlikte yaşadığı 81 yaşındaki Muammer Öztop'u öldüren 46 yaşındaki M.E.'nin ömür boyu hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Cinayet günü polisteki ifadesinde eski eşi M.E.'nin 2 yıldır kendisini ölümle tehdit ettiğini belirterek koruma talebine cevap alamadığını öne süren Hülya Huylu, mahkemede ifade değiştirerek öldürülen Öztop'un sürekli eski eşini öldürmekten söz ettiğini söyledi. Olay, geçen 1 Kasım'da, Tuzla Mahallesi'ndeki Pazar Yeri'nde salı günleri kurulan semt pazarında meydana geldi. Tek kırma av tüfeğiyle pazar yerine giren M.E, 3 yıl önce boşandığı eşi Hülya Huylu ile imam nikahı kıydıran ve pazarda saat tamiri yapan Muammer Öztop'u vurarak öldürdü. M.E, olay yerine 25 metre mesafede motosikletli polisler tarafından gözaltına alındı. Tutuklanarak Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilen M.E hakkında ömür boyu hapis istemiyle Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Tanıkların salonda hazır bulunmaması nedeniyle ilk duruşması savunma alınmadan ertelenen davanın 2'nci duruşması Fethiye Adliyesi'nde bugün yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık M.E, boşandığı eşi Huylu ve öldürülen Öztop'un oğlu Mustafa Öztop ile sanık avukatları katıldı. "HASTANEYE YATTIĞINI SÖYLEYİP GECELERİ EVE GELMEDİ" Duruşmada cinayeti neden işlediği sorulan sanık M.E., ilk savunmasını yaptı. Seydikemer'in Çaltıözü Mahallesi'ndeki evinin çevresinde çobanlık yaptığını belirten M.E, 2 oğlunun annesi Huylu ile 2012 yılında boşandıklarını ancak birlikte yaşamaya devam ettiklerini söyledi. Huylu'nun geçen Temmuz ayında sık sık hastalanarak Fethiye Devlet Hastanesi'ne gittiğini belirten M.E, "Eşim daha sonra fizik tedavi gördüğünü belirterek geceleri eve gelmemeye başladı. Aralıklarla birkaç kez hastanede yattığını bahane ettikten sonra, geçen 19 Eylül'de tamamen evden gitti. Daha sonra birlikte görenler vasıtasıyla Öztop ile yaşamaya başladığını öğrendim" dedi. "PAZARA ALIŞVERİŞE GİTMİŞTİM" Resmiyette boşanmış olmasına karşın Huylu ile evlilik bağlarının devam ettiğini vurgulayan M.E, "Bir süre Muğla'da kalıp Fethiye'ye geri dönmüşler. Daha sonra görenler olunca, oğullarımla birlikte pazara gittik. Öztop bana 'Adam olsan karına sahip çıkardın' dedi ve yanından kovaladı. Olay günü pazara alışverişe gitmiştim. Beni gören Öztop, uzaktan elindeki bıçağı gösterdi. Üstüme yürüdü. Motosikletten tüfeği aldım ve yaralama maksadıyla ateş ettim. Tüfeği tekrar doldurmaya çalışırken bir kez daha ateş aldı" diye konuştu. "BENİ BAKICI OLARAK TANITTI" Tanık olarak dinlenen Hülya Huylu ise cinayete ilişkin polise ifade verirken şokta olduğunu belirterek, olayı tekrar anlatmak istedi. Huylu, Öztop ile saat tamiri sırasında tanıştıklarını ve daha sonra da telefonda konuşmaya başladıklarını söyledi. Öztop'un bakıcı olarak kendisini evine çağırdığını vurgulayan Huylu, bir süre sonra karı-koca hayatı yaşamaya başladıklarını belirtti. Huylu, imam nikahı kıydırdıkları Öztop'un kendisini çevresindeki insanlara bakıcı olarak tanıttığını da sözlerine ekledi. Olay günü pazarcı tezgahında Öztop ile birlikte oturduklarını belirten Huylu, "M.E'nin bizi uzaktan izlediğini gördük. Öztop 'Öldüreceğim ben bunu' dedi. Ayağa kalkmak istedi. Elinde çakısı vardı. 'Uyma sen ona' dedim. Pazarda çevreyi izlerken çantama bir anda kan sıçradı. Eski eşimin nasıl geldiğini tam olarak göremedim. Hemen kalabalığa karışarak, kaçtım" diye konuştu. "ANLATTIKLARI TAMAMEN YALAN" Mahkeme Başkanı Huylu'ya polisteki ifadesinde olayı tüm detaylarıyla anlatıp, eski eşi M.E'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini belirtmesine karşın, şimdi neden ifade değiştirdiğini sordu. Huylu, o an şokta olduğunu belirterek, mahkemede doğruları söylediğini öne sürdü. Öztop'un sürekli eski eşini öldüreceğinden söz ettiğini anlatan Huylu'nun ifadelerine, salonda bulunan Öztop'un oğlu Mustafa Öztop karşı çıktı. Babasının 81 yaşında olduğunu vurgulayan Öztop, "Babam kimseyi bıçakla öldürebilecek güçte değildi. Kullandığı çakı da tamir sırasında saatlerin arkasını açmak için. O çakıyla adam öldürülmez. Sanık ve eski eşi ağız birliği yapmış. Anlattıkları tamamen yalandır" dedi. Duruşma diğer tanıkların dinlenmesi ve cinayet gününden önce birbirlerinden şikayetçi olan Öztop ve Ertuğrul'un polise verdiği ifadelerin istenmesi için 25 Nisan tarihine ertelendi. "MADDİ BEKLENTİ İÇİNDEYDİ" Duruşma çıkışı açıklamalarda bulunan Mustafa Öztop, babasıyla imam nikahı kıydıran Huylu'nun maddi beklenti içinde olduğunu söyledi. Herhangi bir miras ya da para alamayacağını anlayan Huylu'nun ifade değiştirdiğini belirten Öztop, oğullarının da babalarını kurtarmak için Huylu'ya baskı yaptığını kaydetti. Adalete güvendiklerini dile getiren Öztop, şunları söyledi: "Anladığımız kadarıyla Huylu eşinden babasından kalan emekli parasını alabilmek için boşanıyor. Eşiyle aynı evde yaşıyorlar. Sonra gelip benim babamla da imam nikahı kıydırmış. Bu olayın bu noktaya gelmesinde bir suçlu aranacaksa bellidir. Babamım kimseyi dövme, kaçırma gücü yoktu. Pazarın bir köşesinde evine ekmek götürmek için saat tamir ederdi. Kimseyle bir alıp veremediği yoktu. Davanın takipçisi olacağız."