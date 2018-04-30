(Görüntülü Haber) Çınarcıklılar, Sur'a atanan kaymakamın ilçede kalmasını istiyor

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde Kaymakam Abdullah Çiftçi'nin Diyarbakır'ın Sur ilçesine atanmasına Çınarcıklılar tepki gösterdi. AK Parti Yalova İl Başkanlığı'na gelen bir grup ilçe sakini, Yalova Milletvekili Fikri Demirel'le görüştü, kaymakamlarının ilçeden ayrılmamasını istedi. Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bilal Özkan, memleketi Mersin'den AK Parti milletvekili aday adayı olmak için her iki görevinden de istifa etti. Çınarcık Kaymakam Abdullah Çiftçi, Özkan'ın yerine Sur'da görevlendirildi. Çiftçi'nin ilçelerinden ayrılmasını istemeyen Çınarcık sakinleri, karara tepki gösterdi. AK Parti Yalova İl Başkanlığı'na gelen bir grup ilçe sakini, Yalova Milletvekili Fikri Demirel ve İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ile görüştü. Vatandaşlar, "Nasıl öyle bir insanı kaybedelim. Böyle bir kaymakama sahip çıkalım. Başka yerde belki kaymakam gitsin diye gelirler, biz kalsın diye geldik. Adam gibi adam. Birleştirici bir adam. Kalmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Milletvekili Demirel ise konuyla ilgili girişimlerde bulunduğunu belirterek, "Bakan Bey'e ulaşayım dedim yurt dışında. Bakan Yardımcısıyla görüşeceğim. Bakın arkadaşlar biz de kaymakamımızdan memnunuz, gitmesini istemeyiz. Termal Kaymakamımızdan da memnunduk, gitmesini istemiyorduk ama o da geçici görevlendirmeyle Manisa Kırkağaç'a görevlendirildi. Sur'daki kaymakam arkadaş aday adayı olmuş AK Parti'den. Orada bir boşluk oluştu. Abdullah Bey'in kadrosu bizde, Çınarcık'ta. Zannediyorum bu seçim sürecini yönetmek üzere geçici olarak gönderildi. Şu anda konuyla ilgili net bir bilgi de Bakanlıktan alamadık. Siz buraya gelmeden önce kendisine de Bakan'la görüşeceğimi illettim. Biz de kendisinden memnunuz. Hem kaymakamlığa bakıyor hem vali yardımcılığına bakıyor. Çalışkan bir arkadaşımız. Bu tür insanlar devlette sayıları az olan insanlar ama sonuçta da devletin bir memuru. Devlet nerede uygun görürse orada onu kullanır. Biz uğraşıyoruz. Onun burada kalması noktasında elimizden geleni yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kalmasını becerebilir miyiz bilemem. Biz de sizden farklı düşünmüyoruz" dedi. AK Parti İl Başkanı Öztabak da bu konuda ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Takdirle karşıladığımız birisi. Gidişi bizim de arzu ettiğimiz bir durum değil. Bakanımızla bunu görüşürüz ama devletin kendi tasarrufu da vardır. Biz önlem almaya çalışacağız" diye konuştu.