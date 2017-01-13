(Görüntülü Haber) Çınar şehitleri teröre lanet okunarak anıldı

DİYARBAKIR'ın Çınar İlçesi Emniyet Müdürlüğü'ne 13 Ocak 2016 tarihinde PKK'lı teröristlerin bombalı araç saldırısında şehit olan 1'i polis 5'i sivil 6 kişi, düzenlenen programla anıldı. Patlamanın meydana geldiği yerde bir araya çok sayıda kişi, teröre lanet okuyarak, karanfiller bıraktı. PKK terör örgütü mensuplarının 13 Ocak 2016 tarihinde Çınar Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlediği bombalı araç saldırısında şehit olan 1'i polis 5'i sivil olan 6 şehit ile önceki yıl yine PKK'nın saldrısında şehit olan 3 kişi, Çınar Kaymakamlığı ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin düzenlediği programla anıldı. Patlamanın meydana geldiği eski Emniyet Müdürlüğü önünde bir araya çok sayıda kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla teröre lanet okuyarak, karanfiller bırakıldı. Anma töreninde konuşan Çınar Kaymakamı İsmail Şanlı, PKK eyleminin sivil halka yönelik olduğunu ifade ederek, şehitlerden 3'ünün çocuk yaşta olduğunu söyledi. Devlet olarak terörle mücadelenin artarak sürdüğünü anlatan Kaymakam Şanlı,"Tarih boyunca her zaman huzur şehri olan Çınar ilçemiz, terör eylemi nedeniyle terör mağduru oldu. Halkımızın mağduriyetinin maddi boyutu devletimiz tarafından giderildi. Bu menfur saldırıda 800 vatandaşımız mağdur olmuştur. Çok şükür bunlar maddi olarak giderilmiştir ancak, bu terör olayı Çınar tarihinin kara bir lekesi olarak yer almıştır. Bugün Çınar'lılar burada bu olayı tavsip etmediğini, lanetlediğini, buna sebep olan destek olanları kınamak için toplandı" dedi. Emniyet Müdürlüğü saldırısında 3 yakının kaybeden Gurbet Yılmaz ise, bebeklerin öldürüldüğü hiç bir davayı kabul etmediklerini ve savunmadıklarını belirterek, "Hiç kimse bir yaşında bir bebeği, sivil halkı öldürme hakkına sahip değildir. Bu hangi örgüt olursa olsun. Onlara bin lanet okuyoruz. Allah, PKK'nin bin belasını versin" dedi. Şehitleri anma törenine katılan Seyithan Karadağ da, teröre lanet okuyarak, terör nereden gelirse gelsin, Çınar halkı olarak karşı duracaklarını ve dökülen her kanın hesabını soracaklarını söyledi. Anma programı, şehitler için verilen mevlidin ardından son buldu.