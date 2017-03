(Görüntülü Haber) Çınar ağacına 'yol' verdiler

ANTALYA'da bir mobilya atölyesi içinde kalan 45 yıllık çınar ağacı için işyeri sahibi, atölyesinde büyük delikler açtı. Atölye sahibi, bir çalışanını ofisin içinden de geçen çınar ağacını her gün sulamakla görevlendirdi. Antalya Eski Sanayi Sitesi'nde Ömer Erkman ve Mahmut Kabul'ün ortak işlettiği mobilya üretim atölyesinin alanı, sokak düzenlemesi ardından genişleyince atölye kenarındaki çınar ağacı da bu alanın içersinde kaldı. Çınarı kesmeyen iki ortak, atölyeyi ağaca göre düzenledi. 2 ortak, atölyenin üst katında yer alan ofislerinde çınarın geçebileceği kadar delik açtı. Ağacın gelişiminin devam etmesi üzerine ortaklar, bu kez atölyenin duvarında delik açarak ağacın önündeki bütün engelleri kaldı. İki ortak, atölye çalışanı Ümit Yavuz'u ise ağaca bakmak ve sulamakla görevlendirdi. İLK İŞİ AĞACI SULAMAK Ümit Yavuz her sabah geldiğinde tezgahın başına geçmek yerine 45 yıllık çınar ağacını damacanayla taşıdığı suyla suluyor. Yavuz, şöyle dedi: "Patronlarımız bu ağaçtan hiçbir şekilde rahatsızlık duymadı. Özellikle sabah dükkanı açtığımda ilk iş olarak ağacı sulamamı istediler. Bir insan başka bir insana değer veriyorsa her şeye değer verir. Bu ağaç kolay yetişmiyor, normal şartlarda bu ağaçtan mobilya olarak yararlanılabilirdi. Atölyenin demir olan yerlerini ağacın rahat etmesi için kestik. Demirlerin ağaca zarar vermemesi için ağacın geçtiği kısımları köpükle doldurduk."