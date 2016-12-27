(Görüntülü Haber) Cilvegözü’nden Suriye’ye yardım TIR’larının çıkışı sürüyor

HATAY'ın Reyhanlı İlçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan, Suriye'dekilere yönelik gönderilen yardımların bulunduğu TIR'ların çıkışı devam ediyor. Suriye'nin Halep kenti başta olmak üzere İdlip ve kırsalı ile kamplarda yaşayan halkın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gönderilen TIR'lar Cilvegözü Sınır Kapısı'na geliyor. Kızılay, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı, Birleşmiş Milletler (BM) ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, hayırseverlerin gönderdiği her türlü insani yardım malzemesi yüklü TIR'lar, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak ara bölgede boşaltılıyor. TIR'lardan indirilen yükler Suriye TIR'ları tarafından alınarak sivillere dağıtılıyor. Dağıtım ise AFAD ve İHH'nın koordinasyonunda gerçekleşiyor.