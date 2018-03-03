(Görüntülü Haber) Cilvegözü Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinden Suriye'ye geçmek için Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen TIR'lar, sınırın diğer tarafında yaşanan çatışmalar nedeniyle geçişlerine izin verilmeyince 3 kilometrelik kuyruk oluştu. Türkiye'nin değişik illerinden aldıkları ihraç yüklerini götürmek için Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen araçların, Suriye tarafındaki çatışmalar nedeniyle geçişlerine izin verilmedi. Bu nedenle 3 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu. Kapının açılmasıyla araçların geçişine yeniden izin verildi. Sınır kapısında bekleyen sürücülerden Ahmet Canoğlu, "Bir gün bekledik, yaşanan sıcak temaslardan dolayı. Suriye tarafında bir günlük sorun olmuş. Bu sorun giderilmesiyle tekrar açıldı" dedi.