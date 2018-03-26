Haber-Kamera Ferhat DERVİŞOĞLUREYHANLI(Hatay),()Hatay?ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı ile İbrahim Paşa Yol Kavşağı arasındaki karayolunda yol yapım çalışması başlatıldı. Suriye?ye açılan Reyhanlı?daki Cilvegözü Gümrük Kapısı?nda karayolları tarafından başlatılan yol yapımının 2019'da tamamlanması planlanıyor. Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, ekiplerin çalışmasının sürdüğü İbrahim Paşa Yol Kavşağı ile gümrük kapısı arasındaki yolun 3 gidiş ve 3 gelişli asfalt olacağını söyledi.
(Görüntülü Haber) Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yol yapımı
Haber-Kamera Ferhat DERVİŞOĞLUREYHANLI(Hatay),()Hatay?ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı ile İbrahim Paşa Yol Kavşağı arasındaki karayolunda yol yapım çalışması başlatıldı. Suriye?ye açılan Reyhanlı?daki Cilvegözü...
26 Mart 2018 Pazartesi 17:45
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