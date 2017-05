(Görüntülü Haber) Çılgın motorcular Belek'te

AVRUPA'nın en büyük çadır gösteri merkezi Chapito'nun nefes kesen gösterileri, Serik İlçesi'ndeki The Land Of Legends Thema Park'ta başladı. Türk turizminin başkenti Antalya'da sektörel çeşitliliğin yakalanması ve farklı cazibe alanlarının yaratılması amacıyla Avrupa'nın en büyük çadır gösteri merkezi Belek'e getirildi. Kurulumunun tamamlanmasından sonra ilk gösterisi dün akşam bölgede bulunan turizmcilere, turizm acentelerine ve rehberlere yönelik yapıldı. İlk gösteride Çılgın Küre (Globe Of Speed) ve Mad Flying Bikes (Delice Uçanlar) şovunu izleyenler, heyecanlı dakikalar yaşadı. The Land Of Legends Thema Park'ta 4 bin metrekarelik alana kurulan Chapito isimli gösteri merkezi, 6 ayda 200 bine yakın yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapmayı hedefliyor. Türk girişimcilerin Almanya'dan satın aldıkları dev gösteri çadırı Chapito, Avrupa'nın en büyüğü unvanını elinde bulunduran çadır gösteri merkezi, 27 metrelik 8 taşıyıcı kuleye sahip. Chapito, 500'ü VIP olmak üzere toplam 2500 kişi kapasitesinde. En son teknoloji ses, ışık ve görüntü sistemleri ile donatılan Chapito, yaz sezonu boyunca Adrenalina Circus, Shaman Dance Theatre ve Wonderland On Ice grupları sabit gösterilerine ev sahipliği yapacak.