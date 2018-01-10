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(Görüntülü Haber) Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde, kış mevsiminde yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü, bugünlerde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Tekin Akçay (45), göle gelen turistleri söylediği türküler eşliğinde kişi başı 25 liradan atlı...

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde, kış mevsiminde yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü, bugünlerde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Tekin Akçay (45), göle gelen turistleri söylediği türküler eşliğinde kişi başı 25 liradan atlı kızağı ile gezdiriyor. 

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Ardahan'daki Çıldır Gölü, sahip olduğu doğal yapısı ve güzellikleriyle her mevsim ağırladığı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün 123 kilometrekarelik alanı buz tutunca atlı kızaklarlarla yapılan tur yoğun ilgi görüyor. Çıldır Gölü'ne 5 kilometre uzaklıktaki Eşmepınar köyünde yaşayan Tekin Akçay, turistleri donan göl üzerinde ve çevresinde gezdiriyor. Turistleri söylediği türküler eşliğinde kişi başı 25 liradan atlı kızağı ile gezdiren evli 4 kız babası Tekin Akçay, ailesinin geçimini bu şekilde sağlıyor.

Geçmişte dedelerinin ve babalarının şehir merkezine bu kızaklarla gidip geldiğini belirten Akçay, "Kızakların modası geçince bir kenara atıldı ve atıl durumda bekledi. Çıldır Gölü meşhur olunca bende buraya gelenleri gezdirmek için atları kızağa koşup ve göl kenarındaki yerimi aldım. Büyük bir rağbet gördüm. Sosyal medya ünüme ün kattı. Buraya gelen ilk önce beni soruyor. 15 yıldır bu işi yapıyorum. Çıldır Gölü'nde benimle birlikte iki atlı kızak var. Kooperatif kurduk ve göl üzerinde kişi başı 25 liraya 1 kilometre gezdiriyoruz. Kızaklara iki ya da üç kişi alıyoruz. Günde 500 lira kazanıyoruz. Atların masrafı var. Arpanın kilosu 2 lira, samanın ise 1 lira. Eksi 30, 40 derece ayaz oluyor. Buzun üzerinde atlı kızakla gezmek turistler için muhteşem bir duygu. Bazen buzun üzerinde oynayanlara eşlik bile ediyoruz" diye konuştu.

'MUHTEŞEM'

Çıldır Gölü'ne gelenlerden Nurcan Tatlı, önce eskimo usulü tutulan balıklardan yediklerini sonra göl üzerinde Kafkas ekibinin gösterisini izledikten sonra gölde atlı kızaklarla gezerek muhteşem bir gün geçirdiklerini söyledi. Tatlı, "Koca bir gölün tamamen buz tutması ve üzerinde atlı kızakla hatta otomobille gezmek hem zevkli hem de ürkütücü. Bugüne kadar buzun kırılıp içine düşen olmamış. Herkesin gelip burayı görmesini isterim. Tekin Akçay'ın söylediği yöresel türküler eşliğinde atlı kızakla gezintisi ise muhteşem" diye konuştu
 

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