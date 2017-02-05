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(Görüntülü Haber)Çığdan saniyelerle kurtuldu

VAN'ın Başkale İlçesi'nde kar temizleme çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalıştığı alana çığ düştü. Belediye operatörü, çığdan saniyelerle kurtuldu. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım...

VAN'ın Başkale İlçesi'nde kar temizleme çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalıştığı alana çığ düştü. Belediye operatörü, çığdan saniyelerle kurtuldu. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı Başkale Şube ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Aydemir Mahalleleri ile Kevçikan Mezrası'nda kar temizleme çalışmaları yaparken çığ düştü. Düşen çığ yolu ulaşıma kapatırken dozer operatörü olaydan saniyelerle kurtuldu. Çığın düşme anı ise diğer ekipler tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi. Yol yapılan çalışmanın ardından 3 saat sonra tekrar ulaşıma açıldı.

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