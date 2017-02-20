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(Görüntülü Haber) Çığ altından kurtuldukları bölgede karla mücadele yapıyorlar

VAN'ın Başkale İlçesi'nde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan mahalle yolları karla mücadele ekipleri tarafından açılıyor. Başkale'de 2 kez çığ altında kalıp kendi olanaklarıyla kurtulmayı başaran Van Büyükşehir Belediyesi...

VAN'ın Başkale İlçesi'nde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan mahalle yolları karla mücadele ekipleri tarafından açılıyor. Başkale'de 2 kez çığ altında kalıp kendi olanaklarıyla kurtulmayı başaran Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekibinden kepçe operatörü Yakup Kılıç ve yardımcısı Rahmi Güldaş çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 1 haftadan bu yana etkili olan kar yağışı ardından kapanan yolları açma çalışması yürüten Kılıç ve Güldaş, bu kez yolu çığ nedeniyle kapanan Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi'nin yolunu açmak için büyük çaba gösteriyor. Bir yandan soğukla mücadele eden ekip, diğer yandan kalınlığı 3 metreyi bulan karı temizliyor. 2 kez çığ altında kaldıklarını anlatan kepçe operatörü Yakup Kılıç, "Çığ altından sağ kurtulduktan sonra çalışmamıza ara vermeden farklı bölgelerde çalışmamızı yürüttük. Vatandaşa hizmet etmek görevimiz. Yolları açmak için gece- gündüz çalışacağız" dedi.

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