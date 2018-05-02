(Görüntülü Haber) Çiftlikbank Soruşturması'nda Düzgün Genç tutuklandı

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,()-ÇİFTLİKBANK soruşturması kapsamında hakkında çıkarılan kırmızı bülten ile bulunduğu Bulgaristan'dan istenen Düzgün Genç, iadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı. Çiftlikbank soruşturması kapsamında Mehmet Aydın ile birlikte hakkında kırmızı bülten çıkarılan 6 kişiden biri olan ve Bulgaristan'dan iadesi istenen Düzgün Genç, bugün Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirildi. Hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle önce Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Genç, Bakırköy Adalet Adliyesi'nden de Çiftlikbank soruşturmasını yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Örgütlü Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun bulunduğu kata çıkarılan Genç, soruşturma savcısı Ersin Akdere tarafından yaklaşık 2.5 saat sorgulandı. TUTUKLANDI Savcı Akdere, sorgusunu yaptığı Genç'i, "Suç işlemem amacıyla örgüt kurmak", "Tacir ve şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticileri dolandırıcılığı" ve "Bilişim sistemleri ve bankaları kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulanan Genç, sevk edildiği suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Düzgün Genç, adliye koridorlarında bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca görüntülendi.