Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Uyuşturucuda yüksek riskli 18 il gözaltında
Uyuşturucuda yüksek riskli 18 il...
Papaz'ın taciz ettiği kız öldü, Güney Kıbrıs karıştı
Güney Kıbrıs'ı karışytıran ölüm
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü 
Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü 

(Görüntülü Haber) Çiftlik Bank soruşturmasında 3 şirkete kayyum atandı

Yüksel KOÇ / İstanbul,() İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 3 firmaya 3'er kişilik kayyum atandığını duyurdu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı İsmail Uçar'ın imzasıyla...

Yüksel KOÇ / İstanbul,() İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 3 firmaya 3'er kişilik kayyum atandığını duyurdu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı İsmail Uçar'ın imzasıyla yayınlanan yazılı açıklama şöyle denildi: Kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucuları hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Suç örgütüne üye olma', 'Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında; İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 29.03.2018 tarihli kararıyla Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Turizm Ticaret Limited şirketine, Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Limited şirketine, Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim şirketine 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 133/1 maddesi uyarınca üç kişiden oluşan bir heyet kayyum olarak atanmış olup, şirketlerin yönetim organlarına ait yetkileri tümüyle devralan kayyumlar göreve başlamışlardır

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314