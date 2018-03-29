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(Görüntülü Haber) Çiftlik Bank'ın tavukları ve yumurtaları satıldı

Azim ÇELİK/TARAKLI (Sakarya), () - ÇİFTLİK Bank'ın Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki tesisinde bulunan 21 bin 190 tavuk ve yumurtalar ihale ile 262 bin 500 liraya satıldı. Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma...

Azim ÇELİK/TARAKLI (Sakarya), () - ÇİFTLİK Bank'ın Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki tesisinde bulunan 21 bin 190 tavuk ve yumurtalar ihale ile 262 bin 500 liraya satıldı. Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Çiftlik Bank'ın Taraklı'da bulunan Mavi Yumurta Üretim Tesisi'ne el konuldu. Tesiste bulunan 21 bin 190 tavuk ve satışa hazır 100 bin yumurta Taraklı Kaymakamlığı'na bağlı Taraklı Mal Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarıldı. İhale bugün Taraklı Kaymakamlığı'nda yapıldı. İhale öncesi ilanı görüp başvuru yapan ve teminat bedelini yatıran canlı hayvan ticareti yapan 4 firma katıldı. 21 bin 190 tavuk ve yumurtaları ihalede açık artırmayla 222 bin liradan satışa sunuldu. İhaleye katılan firmalar bu fiyat üzerinden tekliflerini sundu. 5'inci kez teklif veren Ankara Yarka firması 262 bin 500 TL teklif vererek, tavuk ve yumurtaların sahibi oldu. İhale sonrası konuşan Taraklı Kaymakamı Cihat Koç, Çiftlik Bank'ın Taraklı'daki tesisiyle ilgili bundan sonraki kararın bugün atanan kayyum tarafından verileceğini belirterek, "İhaleyi gerçekleştirdik. Bundan sonraki kısma da artık kayyum da atandı, bundan sonrası artık mahkemenin kararıyla belirlenecek. Elimizdeki tavukları ve onların yumurtalarını mal müdürlüğümüzün ihalesiyle satışını yaptık. Bu 262 bin 500 lirayı adli emanet hesabına aktaracağız. Yanlış bir bilgi var, satılan tesis değil, satılan tavuk ve yumurtalar. Tesisin satışıyla ilgili mahkeme kararı olmadan yapacak bir şey yok. Artık kayyum değerlendirecek. Taraklı için gerekli işlemler yapıldı, gerisi artık adli merciler tarafından takip edilecek. Biz tesis açıldıktan 20 gün sonra araştırmamızı yapıp suç duyurusunda bulunduk. Basında yazılan da bunun ilk olduğu noktasında ama ilk veya son olması önemli değil" dedi. İhaleyi kazanan Ankara Yarka firması sahibi Ekrem Tetik ise, "İşimiz bu olduğu için geldik, ihale bizde kaldı. Çiftlik Bank mağdurlarına elimizden geleni yaptık ama bu kadar yapabildik. Tavuklar mavi yumurtluyormuş, 3 çeşit hayvan var. Hepsine baktık, hepsini birden tek kalemde aldık. İhale bayağı zor geçti ama bizde kaldı, nasip bizeymiş" diye konuştu. İçindeki hayvanların satıldığı Taraklı'daki tesis hakkındaki son kararı ise atanan kayyum belirleyecek.

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