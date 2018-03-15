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(Görüntülü Haber) Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'a benzerliği başına dert oldu

EDİRNE'de yaşayan Recep Dural(26), kurduğu Çiftlik Bank ile binlerce kişi dolandırıp yurt dışına kaçtığı ileri sürülen CEO Mehmet Aydın'a olan benzerliğinin başına dert olduğunu ifade ederek, "Her gittiğim yerde Mehmet Aydın sanıyorlar,...

EDİRNE'de yaşayan Recep Dural(26), kurduğu Çiftlik Bank ile binlerce kişi dolandırıp yurt dışına kaçtığı ileri sürülen CEO Mehmet Aydın'a olan benzerliğinin başına dert olduğunu ifade ederek, "Her gittiğim yerde Mehmet Aydın sanıyorlar, bundan çok rahatsızlık duyuyorum" dedi.
Edirne'deki bölgesel televizyonlarda program yapan Recep Dural, kurduğu Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla aranan CEO Mehmet Aydın'a benzerliği ile şaşırttı. Günlerdir medyada verilen Çiftlik Bank haberlerinin ardından gittiği her ortamda Mehmet Aydın'a benzetildiğini ve bu durumdan rahatsız olduğunu söyleyen Dural, "Bir kaç gündür televizyonlarda haberler yer alıyor. Çiftlik Bank ve CEO'su Mehmet Aydın'ı gösteriyorlar. Bende tip, saç ve yüz olarak benziyorum ama bu başıma dert oldu. Dün akşam ve bu sabah gittiği dükkanlarda insanlar gizlice fotoğraf çekip beni Mehmet Aydın sanıyorlar. Bu benzerlik başıma dert oldu. Mehmet Aydın'ın bir an önce insanlara paralarını ödemesini tavsiye ediyorum. İyi insanlarla anılmak güzel olabilirdi ama bir dolandırıcı diye aranan kişiyle anılmak, ona benzemek beni rahatsız ediyor" şeklinde konuştu.

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