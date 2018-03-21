İstanbul Uruguay'a kaçtığı belirtilen Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'a ait olduğu öne sürülen görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde beyaz lüks araçtaki kişinin Mehmet Aydın olduğu belirtiliyor.
(Görüntülü Haber) Çiftlik Bank CEO'na ait olduğu öne sürülen lüks araçlı görüntüler
İstanbul Uruguay'a kaçtığı belirtilen Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'a ait olduğu öne sürülen görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde beyaz lüks araçtaki kişinin Mehmet Aydın olduğu belirtiliyor.
21 Mart 2018 Çarşamba 10:54
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