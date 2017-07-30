(Görüntülü Haber) CHP’li vekiller yangın bölgesinde

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, İzmir’in Bayındır’ın İlçesi’nde başlayıp Manisa'nın Turgutlu İlçesi sınırlarına ulaşan orman yangının kontrol altına alınmasının ardından, yangından etkilenen Karaköy, Kabaçınar, Hacıisalar ve Kuşlar mahallelerini ziyaret etti. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile CHP Manisa Milletvikili Mazlum Nurlu, Turgutlu'da alevlerden etkilenen mahallelerde ziyaretlerde bulundu. Özel ve Nurlu, Karaköy Muhtarı İlhan Sülün, Kabaçınar Muhtarı Üzeyir Ergül, Kuşlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Yaşar, Hacıisalar Muhtarı Ali Acar ve köylülerle görüştü. Özel’e sorunlarını aktaran Karaköy Mahallesi Muhtarı İlhan Sülün, yolların genişletilmesi, orman işletmelerinin daha fazla dozerle desteklenmesi ve yangın söndürme ekiplerinde kırsal mahalle sakinlerinin olması gibi önerilerini dile getirdi. Özgür Özel görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Burada yapılacak iki husus var; birincisi yaralar nasıl sarılacak? Çünkü ormanlarımızı kaybettik. Hem de vatandaşlarımızın ormana yakın olan yerlerdeki meyvelik alanları yandı. O konuda mağduriyetlerin giderilmesi gerekiyor. Burada devletin şefkat elini uzatması gerekiyor. Ondan sonra buralarda yeniden ağaçlandırma yapılması gerekiyor. Buradaki vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın ortak taleplerini önümüzdeki hafta milletvekili arkadaşım Mazlum Nurlu ile birlikte Meclis gündemine taşıyacağız. Gerek yapılan ve yapılacaklar ilgili soru önergelerimizle, gerekse ileriye dönük talepleri Meclis gündemine getireceğiz" dedi. Manisa milletvekilleri olarak Meclis açıldıktan sonra, 1 Ekim tarihinden itibaren bir araştırma komisyonu kurulmasını isteyeceklerini belirten Özel, "Orman yangınlarının sebeplerinin araştırılması ve yangınla mücadele, orman köylülerinin sorunları ve bu mücadeleye yapacakları katkılar konusunda araştırmalar talep edeceğiz. Komisyon kurulursa konunun bütün uzmanları ve köylülerin temsilcileri ile beraber bu sorunlara çare bulacağız. İşin ihmal boyutu, sabotaj boyutu varsa bunların da adli yönden çok hızlı kovuşturulması ve bu konuda en ağır cezaların verilmesi gerekiyor” diye konuştu.