(Görüntülü Haber) CHP’li Sucu: Asgari ücretin bin 300 lira olması insanlık dışı durum
28 Aralık 2016 Çarşamba 15:52
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