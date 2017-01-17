(Görüntülü Haber) CHP’li kadınlardan ‘Ayağa Kalkıyoruz’ eylemi

Yasin TİNBEK / İZMİR, () CHP Genel Merkezi'nin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen anayasa değişikliğine karşı 'Diktaya karşı ayağa kalkıyoruz' eylemleri devam ediyor. Türkiye genelinde 3 gün boyunca ayakta durarak eylem yapma kararı alan ve ilkini dün gerçekleştiren partililer, bugün de CHP İzmir İl Başkanlığı önünde eylem yaptı. CHP Genel Merkezi'nin aldığı kararla 3 gün boyunca gerçekleştirilecek 'Diktaya karşı ayağa kalkıyoruz' eylemi bugün CHP İzmir İl Kadın Kolları tarafından gerçekleştirildi. CHP İzmir İl Kadın Kolları Üyeleri, parti binasının önünde anayasa değişikliğine tepki gösterdi. Ellerinde 'hayır' dövizleri taşıyan kadınlara CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven ve bazı erkek partililer de destek verdi. CHP Kadın Kolları İl Başkanı Nurşen Balcı, yapacakları çalışmalarda halkın anlayacağı şekilde ifadeler kullanacaklarını söyledi. Anayasa değişikliğinin hayatımıza etkilerini somut örneklerle anlatacağız, diyen Başkan Nurşen Balcı; 'Neden hayır diyoruz' Çünkü bütün yetkiler bir tek kişide toplanıyor. Yargı, yürütme, yasama bir tek elde toplanamaz. Bu doğru değil. Yapılacak değişiklikle birlikte kadın hakları konusunda da geriye gidileceğini düşünüyoruz" dedi. Eylemin ardından partililer tekrar binaya girdi.