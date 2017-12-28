(Görüntülü Haber) CHP Muğla Milletvekili Aldan hakkında suç duyurusu

Özkan ARSLAN - Gökhan CEYLAN / ANKARA, () - ŞEHİT yakınları ve gaziler, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında, 696 sayılı KHK ile 'sivillerin darbeyi önlemek için yaptığı eylemlerin hukuki, mali ve cezai sorumluluğu olmayacağı' yönündeki kararı eleştirirken, kullandığı iddia edilen ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği üyeleri, Ankara Adliyesi'ne gelerek katıldığı bir radyo programında şehitlerle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle, CHP Muğla Milletvekili Aldan hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesini savcılığa veren şehit yakınları ve gaziler, adliye önünde basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklaması yapan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, bu konuya duyarsız kalmamak ve şehit ailelerine ve gazilere sahip çıkmak için TCK'nın 125. ve 130. maddelerine göre Aldan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Ömer Süha Aldan'ın bu söylemleri kullanırken ayık olmadığını düşünüyoruz. Muhtemelen bunların her zamanki takındığı tavır gibi, bunların sarhoşken böyle bir açıklama yaptıklarını düşünüyoruz" diye konuştu. KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI Sözen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak, "Eğer siz gerçekten de şehit ailelerimize, gazilerimize yapılan bu hakaretlere karşıysanız derhal MYK'nızı toplayın ve bu ve buna benzer CHP'nin içinde kümelenmiş bir sürü PKK sevicisini derhal partinizden uzaklaştırın" dedi. Sözen açıklamasını, CHP Genel Merkezi'ne bizzat giderek bu konudaki rahatsızlıklarını Kılıçdaroğlu'na ileteceklerini ifade ederek sonlandırdı.