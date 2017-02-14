(Görüntülü Haber) CHP Milletvekili Sarıbal’ın acı günü

AKCİĞER rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın babası, 78 yaşındaki Dursun Sarıbal, Kestel Cemevi'ndeki törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın babası Dursun Sarıbal son yolculuğuna uğurlandı. Kestel Cemevi'nde düzenlenen törene CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Eski Milli Savunma Bakanı Turan Tayan, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, CHP Bursa İl Başkanı Şadi Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze töreninde konuşan Sarıbal, şöyle dedi: "Babam okumayı askerde öğrenmişti. 8 çocuğunun okuması için sofrasındaki ekmeği, kalırsa en son yiyendi. Eğitim ve okumanın dışında bize öğrettiği iki şey vardı; dürüst ve onurlu olmak. Dürüstlüğün bedelini de biliyordu ve bize de onu öğretti. Elbette dürüstlüğün o da ödedi bedelini, bizler de ödemeye devam ediyoruz. Annemi 3 yıl önce kaybettiğimizde babam bize, ‘Bundan sonra benim için yaşamak zor, çünkü 60 yıllık yoldaşımı kaybettim’. Bugün babam yoldaşının yanına gitti. Evet bizler üzülüyoruz ama o beklide en mutlu günün yaşıyor ve birazdan en keyif alacağı yere gidecek. O yüzden babamdan bize kalan ve sizlere söyleyeceğim tek şey var. Hızır yoldaşınız olsun." Törenin ardından Dursun Sarıbal Gürsu Adaköy’de toprağa verildi.