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(Görüntülü Haber) CHP Milletvekili Didem Engin : Cumhurbaşkanlığı aday adayıyım

İstanbul - CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, Cumhurbaşkanlığı aday adayı olacağını açıkladı. Didem Engin, yazılı basın açıklamasında, "Ekonomide, dış politikada, eğitimde, tarımda, teknolojide ülkemizin içinde bulunduğu...

İstanbul - CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, Cumhurbaşkanlığı aday adayı olacağını açıkladı. Didem Engin, yazılı basın açıklamasında, "Ekonomide, dış politikada, eğitimde, tarımda, teknolojide ülkemizin içinde bulunduğu karanlık tabloya ışık tutacak bir yol haritasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden Cumhurbaşkanlığı aday adaylığımı basın toplantısı ile açıklayacağım" dedi. "Ülkemiz iki ay sonra tarihinin en önemli seçimini yapacaktır" diyen Engin. "16 yıldır ülkemizi tek başına yöneten iktidar partisi, meclis çoğunluğuna rağmen ülkemizi artık yönetemez duruma düştüğünü, OHAL'den medet umarak, baskın bir seçim kararıyla itiraf etmiştir. Bizleri birbirimizden ayrıştırarak, ötekileştirerek, kamplaştırarak yıllardır oy peşinde koşan, kapalı kapılar ardında koltuk pazarlıklarıyla ittifak yapan siyaset anlayışına, kadınlarımızla, gençlerimizle, işçilerimizle, emeklilerimizle, esnaflarımızla, memurlarımızla, dar gelirli vatandaşlarımızla, çiftçilerimizle, işsizlerimizle, emekçilerimizle, engelli bireylerimizle, kısacası toplumumuzun tüm kesimleriyle halkın ittifakını oluşturarak bir arada ve el ele sandıkta dur diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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