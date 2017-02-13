(Görüntülü Haber) CHP Marmaris'ten referandum için seferberlik

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), () MUĞLA'nın CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü, referandumda halkın 'hayır' demesi için startı verdiklerini belirterek, "Tüm kimliklerimizi çıkararak Ulu Önder Atatürk yolunda Türk vatandaşı kimliğimizle referandum için seferberlik ilan ediyorum" dedi. CHP Marmaris İlçe Başkanlığı, sosyal medyadan çağrıda bulunarak sivil toplum örgütleri ve vatandaşları referandum için Atatürk Anıtı önünde toplanmaya davet etti. Çağrı üzerine vatandaşlar ve partililer, bugün saat 14.00'de, elinde Türk bayrağıyla, Kordon Caddesi'nde bulunan Atatürk Anıtı önünde toplandı. Polisin güvenlik önlemi aldığı etkinlikte ilk olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına bir dakika saygı duruşu ardından İstiklal Marşı okundu. Elinde Türk bayrağıyla meydana toplanan grup, İzmir Marşı'nı söyledi, "Yaşa Mustafa Kemal Paşa Sen Çok yaşa" sloganı attı. Kürsüde destek veren sivil toplum örgütleri temsilcilerini yanına çağırarak tanıtan Marmaris CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü vatan, bayrak, memleket, demokrasi ve özgürlük için bundan sonra yaşayacağımız günler için 60 günlük süreç başladığını herkesin bir olmasını gerektiğini söyledi. Parti kimliklerini bırakıp Türk vatandaşı olarak referandum için seferberlik ilan ettiklerini açıklayan Ünlü, "16 Nisan'a kadar sınırlarımızı genişletiyoruz. Parti binalarından çıkarak sivil toplum örgütleriyle birlikte Türk vatandaşı kimliğimizle mücadelemizi sürdüreceğiz. Atalarımızın bizlere armağan ettiği günler gibi bizlerinde çocuk ve torunlarımıza armağan edeceği günün nasıl olacağına çok az bir süre kaldı. Üzerimizde hakkı olan atalarımızın mirasını torunlarımızın emanetini, demokrasimizi, ülkemizi, cumhuriyetimizi koruma ve geliştirme adına verdiğimiz bitmeyen aydınlanma mücadelesi yeniden başlıyor. Bugün tekrar bu memleketin bağımsızlık ispat günüdür. Hepimize düşen bu görev, bayrak ve vatan sevdalılarındır. Bu görev demokrasi aşığı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sevdalılarındır. Marmaris CHP teşkilatı olarak parti amblemlerimizden sıyrılıyoruz. Tüm sivil toplum örgüt ve derneklere sesleniyorum. Ülke çıkarları, insanlığa fayda için ve bu topraklarımızda milli değerlerin hepsini alarak birlikte mücadele platformumuza katılmanızı istiyorum. Sadece Türk vatandaşı olarak referandum mücadelesi için Ulu Önder Atatürk önünde seferberlik çağrımı yapıyorum" dedi. CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü ve destek veren Vatan Partisi, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Veli-Der, Atatürkçü Düşünce Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Akademi Garaj Derneği, Marmaris Belediye Kent Konseyi, Kıyıları Koruma Derneği temsilcileri, kürsüde toplanarak rozetlerini çıkararak destek sözü verdi. Grup Türk bayrağıyla "Yaşa Mustafa Kemal Paşa", " Yaşasın tam bağımsız Türk Cumhuriyeti", "Geleceğine sahip çık" sloganları attı. 1 saat süren seferberlik çağrısı sonrası grup, İzmir Marşı söyledikten sonra polisin yoğun güvenliği altında sessizce dağıldı.