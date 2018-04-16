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(Görüntülü Haber) CHP'lilerden Muğla'da oturma eylemi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - CHP Genel Merkezi'nce olağanüstü halin (OHAL) 7'nci kez uzatılmasının protesto edilmesi için ülke genelinde başlatılan oturma eylemi, Muğla'da da düzenlendi. CHP Muğla İl Başkanlığı tarafından Menteşe...

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - CHP Genel Merkezi'nce olağanüstü halin (OHAL) 7'nci kez uzatılmasının protesto edilmesi için ülke genelinde başlatılan oturma eylemi, Muğla'da da düzenlendi.

CHP Muğla İl Başkanlığı tarafından Menteşe ilçesindeki Sınırsızlık Meydanı'nda yapılan 5 dakikalık oturma eylemine yoğun katılım oldu. CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partilinin katıldığı eylemde, 'Faşizme karşı omuz omuza' ve 'OHAL'de yaşamak istemiyoruz' sloganları atıldı. Eylem öncesi açıklama yapan CHP Muğla İl Başkanı Mürsel Alban, "Ülkemizi 'tek adam rejimi'ne dönüştürme amacıyla hazırlanan ve tarihe mühürsüz seçim olarak geçen 16 Nisan referandumunun üzerinden tam 1 yıl geçti. 15 Temmuz'daki FETÖ darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL altında gidilen referandum, meşruiyeti olmayan rejim değişikliğini ülkemize dayatmıştır. Sivil darbe ortamında 'evet' demenin devletin tüm kurumlarıyla desteklendiği, 'hayır' demenin ise adeta yasaklandığı bir dönem yaşanmıştır" dedi.

Ülkenin 21 aydır OHAL'le yönetildiğini belirten Alban, "İlan edilişindeki amacından uzaklaşarak, demokrasi ve hukuk sistemine yönelik bir saldırıya dönüşen OHAL rejimi, insan haklarını, ifade özgürlüğünü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın da aracı olmuştur. KHK'lar eliyle parlamento, yani halkın iradesi gasbedilmiştir. Türkiye'yi 'tek tip'e sokmak için sendikalar, meslek oda ve birlikleri ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik operasyonların ardı arkası kesilmemiştir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından gruptakiler, 5 dakikalık oturma eylemi sonrası dağıldı.
 

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