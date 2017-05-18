(Görüntülü Haber) CHP'liler, Silopi'de panzer faciasının olduğu evi ziyaret etti

Mehmet Selim YALÇIN / SİLOPİ(Şırnak), () - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekilleri Selina Doğan ve Onursal Adıgüzel, Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın, Şırnak ve Silopi teşkilat başkanları ile birlikte 2 çocuğun yaşamını yitirdiği panzer faciasının meydana geldiği evi ziyaret ederek, çocukların ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.



Karşıyaka Mahallesi 715'inci Sokak'taki evde baba Mesut Yıldırım olay günü yaşananları anlatırken, CHP'li Adıgüzel yanındaki kağıtlara not aldı. Daha sonra basına kapalı olarak aile ile görüşen CHP'li heyet, panzerin çarptığı evde de incelemede bulundu. Dehşetin yaşandığı evi bir süre inceleyerek notlar alan CHP heyeti adına Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba açıklama yaptı. Ağbaba şöyle dedi:



"Mesut'a, ailesine ve Şırnak'a başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Burada araştıracağız. Mesut ile konuştuk. Ailesi ile konuştuk. Kaymakam ile konuştuk. Ulaşabilirsek polis memuru ile cezaevinde konuşacağız. Araştırma yapacağız. Geçtiğimiz yıl başka yerde yaşanan olayları da inceleyeceğiz. Bununla ilgili detaylı bir rapor hazırlayacağız. Bu olayların yaşanmaması için, önlem alınması için kamuoyunun dikkatini çekeceğiz. Hükümet ile paylaşacağız, partimiz ile paylaşacağız bu raporu. Tekrar hepinize çok geçmiş olsun. Ailenin her türlü yanında olacağız."



'ZIRHLI ARAÇLAR SÜRAT YAPIYOR'



Panzer faciasında çocuklarını kaybeden Baba Mesut Yıldırım ise "Bu tür olaylar yaşanmasın. Bizim ciğerimiz yandı, başkasınınki yanmasın. Yetkililerden önlem alınmasını istiyoruz. Zırhlı birlikleri uyarlamalarını istiyoruz. Sürat yapıyorlar. Milletçe bundan şikayetçiyiz. Tek dileğimiz bu" diye konuştu.



CHP'li heyeti daha sonra Silopi Kaymakamı Savaş Konak ile makamında basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin tamamlanması ile birlikte heyet Şırnak'a gitmek üzere Silopi'den ayrıldı.