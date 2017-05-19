Ümit KOZAN - Muhammet BAYRAM - Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA, () Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Teşkilatı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Sopr Bayramı nedeniyle yürüyüş etkinliği düzenledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı belirtilen yürüyüş için CHP'liler Kızılay'daki Güven Park'ta toplantı. Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe geçecek olan kalabalık Anıtkabir'e kadar gidecek. Yürüyüşe katılanlar 'Ne senden vazgeçeriz ne eserinden ' Atatürk'ün ordusu' yazılı pankartlar taşıyor.
(Görüntülü Haber) CHP'liler Anıtkabir'e yürüyor (1)
Ümit KOZAN - Muhammet BAYRAM - Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA, () Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Teşkilatı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Sopr Bayramı nedeniyle yürüyüş etkinliği düzenledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun...
19 Mayıs 2017 Cuma 17:15
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