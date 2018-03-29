(Görüntülü Haber) CHP'li Yarkadaş'tan kanserden şüphelenilen hastaya 7 ay sonra randevu verildi iddiası (2)

'YETERLİ EKİPMAN OLMAMASINDAN KAYNAKLI, DİYE DÜŞÜNÜYORUM'



CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Kastamonu Devlet Hastanesi'nde kanser şüphesiyle mamografi çektirmesi istendiğini ve 7 ay sonraya gün verildiğini iddia ettiği Sevgi Atılkan (63), konuyla ilgili açıklama yaptı.



Kastamonu'da yaşayan Sevgi Atılkan, Doğan Haber Ajansı () muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sonrası doktorunun kendisinden mamografi çektirmesini istediğini belirterek, 7 ay sonraya gün verilmesine çok şaşırdığını söyledi. Atılkan, "Bir tesadüf sonucu 'ameliyat olmam gerektiği' söylendi ve ameliyat oldum. Daha sonra ameliyat sırasında alınan kitlenin iyi olmadığını, her sene mamografi ve ultrason çektirmem gerektiğini belirtiler. Benim doktorlarla veya hastane personeli ile ilgili hiçbir problemim şikayetim yok. Bu uzun süre, doktorların elinin altında yeterli ekipmanın olmamasından kaynaklı, diye düşünüyorum" dedi.



Sevgi Atıkan'ın eşi Necdet Atıkan ise "Eşimin rahatsızlığı nedeniyle genel cerrahi bölümüne gittik. Bölüm doktoru bizden mamografi istedi. Bunu da 1 Kasım 2018'e verdiler. Bizim hastalığımız eğer başlangıç aşamasındaysa 7- 8 ay beklemek için uzun bir süre. Özel hastaneye gitsek bunlar daha kısa sürede halloluyor; ama bu da parayla oluyor. Ben emekliyim ve işimizin devlet hastanesinde görülmesini istedik; ancak devlet hastanesinde bu süre uzun olunca hem kendi adımıza hem de diğer vatandaşlar adına rahatsız olduk" diye konuştu.



