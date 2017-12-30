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(Görüntülü Haber) CHP'li Yarkadaş: Kapanma partisi, çocuk istismarıdır

Haber: İstanbul CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medyada paylaşılan ve hangi okulda çekildiği belli olmayan "kapanma partisi" fotoğraflarını TBMM'ye taşıdığını açıkladı. Yarkadaş, "Okulda kapanma partisi"...

Haber: İstanbul CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medyada paylaşılan ve hangi okulda çekildiği belli olmayan "kapanma partisi" fotoğraflarını TBMM'ye taşıdığını açıkladı. Yarkadaş, "Okulda kapanma partisi" başlıklı fotoğrafları Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a gönderdiğini belirterek, "Sayın Yılmaz, bu istismarın sorumlusu sizsiniz" notunu yazdığını da ifade etti. Küçük yaştaki çocuklara "türban takmalarını kutlama partisi" düzenlendiğini belirten Yarkadaş, "Çocuklarımız ağır bir istismarla karşı karşıya" dedi. CHP'li Barış Yarkadaş , "Henüz kendi başlarına tercih yapma yeteneğine kavuşamamış çocuklara zorla türban taktırılıyor. Sonra bu çocuklar öğretmen eşliğinde 'Kapanma Partisi' adlı etkinliğe katılıyor. Ellerine pankartlar tutuşturulan çocuklar, arkadaşlarına 'Sen de kapan' çağrısı yapıyor. İşte bu istismarın, inanç sömürüsünün ve yaşam biçimi dayatmanın ve zorbalığın başka bir örneğidir"diye konuştu. Yarkadaş, Milli Eğetim Bakanı İsmet Yılmaz'ı açıklama yapmaya davet etti

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