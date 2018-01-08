(Görüntülü Haber) CHP'Lİ VEKİLLER TIR SÜREREK ANKARA'YA GİDİYOR (1)

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK - İSTANBUL CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve CHP Uşak milletvekili Özkan Yalım, TIR sürerek Ankara'ya gidiyor. Erdoğdu ve Yalım, Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan 'kamyon' polemiğinin ardından bu sabah İstanbul'dan Ankara'ya gitmek üzere TIR ile yola çıktı. TIR'ı Yalım sürüyor.