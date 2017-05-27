(Görüntülü Haber) CHP'li Sındır: Paçavrayla CHP'ye çamur bulaştıramayacaklar

Utku BOLULU / İZMİR, () - CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, TBMM Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek'in dünkü basın toplantısında sahte belgeyle partisine çamur atmaya kalkıştığını belirterek, "Paçavrayla CHP'ye çamur bulaştıramayacaklar" dedi. İzmir'de partisinin İl Danışma Kurulu toplantısında konuşan Kamil Okyay Sındır, Ak Partili Reşat Petek'in komisyon raporunu açıklarken, Fethullah Gülen'in 1967 yılında CHP'ye bağışta bulunduğunu iddia etme cüretinde bulunduğu görüşünü savundu. Sındır, Petek'in salt çamur atmak, FETÖ yapılanmasının siyasi sorumluluğunu kendi üzerlerinden atmak, sorumluluklarını örtmek ve bunu başkalarına bulaştırma adına ne olduğu belli olmayan sahte belgeyle TBMM çatısı altında açıklama yaptığını söyledi. Sındır, şunları söyledi: "Belge diye ortaya koyduğu o kağıt parçası, internet sitesinde satılan boş makbuzun birileri tarafından satın alınarak doldurulmasıyla oluşturulmuştur. Buna alet olmuştur. Bu çabalar, darbe girişimi operasyonunda çaycı, baklavacı alınmasına karşın ,siyasi yönünün bulunmamış olmasındandır. Gerçekliği ve kaynağı olmayan bu paçavrayla devletin kurucu iradesi ve onun şahsında CHP'ye bu çamuru yapıştıramayacaktır. Kendi üzerlerini temizlemeyecek, kendi çamurlarını CHP üzerine yapıştıramayacaklardır. Bu komisyon darbe girişimini araştırmaktan çok, geçiştirmek ve AKP ile ilgili gerçekleri gizlemek çabasıyla Gazi Meclis'in tarihine kara leke olarak geçecektir. Komisyon raporunda Fethullah Gülen'i ziyaret eden AKP milletvekilleriyle ilgili bilgi yok." "ARTIK BENİM CUMHURBAŞKANIM DEĞİL" CHP Genel Sekreteri Sındır, referandumun mühürsüz, tam kanunsuzluğun ortaya konulduğu bir seçim olduğunu, buna karşın halkın demokrasiyle sahip çıktığını söyledi. Sındır, "Bir Cumhurbaşkanı var. Başkanımız demiyorum çünkü artık benim Cumhurbaşkanım değil. Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk birliğini temsil eder. TBMM adına başkomutanlık görevini yürütür. Bu tanıma bir de yürütmenin başı olduğu konuldu. Siyasi parti üyeliği eklendi. Tarafsızlık yemini ettiği halde bir siyasi partinin genel başkanı olarak görev yapan Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden, tarafsızlık yeminini bozmuş bir şahsiyettir benim gözümde. Artık 'Bakanlarıma talimat verir şunu yaparım' deme cüretini henüz yürütmenin başı olmadığı halde gösteren bir Cumhurbaşkanı. Siyasi parti kimliğiyle tarafsızlığını yitirmiş bir Cumhurbaşkanı" dedi. "KÜSKÜNLÜKLER ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAYALIM" CHP'de kongre sürecinin başladığını, takvimin belirlendiği belirten Kamil Okyay Sındır, "Parti içi küslükler, ayrılıklar, gayrılıkları bu dönemde aklımıza getirmememiz gerekiyor. 'Hayır' bloğunu korumamız gerektiğini söylüyoruz .Sağcısı, solcusuyla demokrasi ve özgürlükler adına bu ilke ve değerler etrafında güçlü duralım derken kendi içimizde saçma sapan nedenlerle birbirimizle ayrışarak, kırgınlık, küskünlükler üzerinden siyaset yapmayalım" diye konuştu.