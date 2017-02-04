(Görüntülü Haber) CHP'li Özel: Türkmen, Meclis Başkanlık Divanı'ndan istifa etti

İlker KILIÇASLAN- Hasan YİĞEN/MANİSA, () - CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, 1 milyon 200 bin liralık haberleşme faturası kriz yaratan Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in bugün TBMM Başkanlık Divanı üyeliğinden istifası için dilekçesini verdiğini açıkladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ak Parti Manisa eski Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi'nin babası Mustafa Tanrıverdi'nin Kula İlçesi Kurşunlu Camii'ndeki cenaze törenine katıldı. Öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek, CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in TBMM Başkınlık Divanı üyeliğinden istifasını verdiğini açıkladı. Türkmen'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatına uyduğunu belirten CHP'li Özel, "Başkanlık divanı üyesi Elif Doğan Türkmen az önce başkanlık divanından istifa ettiğine dair dilekçesini TBMM'deki nöbetçi katipliğe sundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kendisinin istifa etmesini uygun olacağını ifade etmiş, bu beklentisini iletmişti. Elif hanım da Genel Başkanın talebi üzerine TBMM'ye Başkanlık divanından istifa dilekçesini bugün nöbetçi memurluğa verdi. Konuyla ilgili pazartesi günü gerekli işlem Meclis başkanlığı tarafından yapılacaktır" diye konuştu.