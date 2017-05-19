(Görüntülü Haber) CHP'li Özel'den yürüyüş güzergahı tepkisi

MANİSA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yaptıkları yürüyüşte Valiliğin kendilerine tenha bir güzergah belirlediğini öne süren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partilileri şehrin en işlek caddesine doğru yönlendirerek polislere "Vali Bey'e benden selam söyleyin. Suç duyurusunda bulunun, fezleke yollayın" dedi. Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda CHP tarafından yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, CHP İl Başkanı Halil Tokul, ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı. Gençler ellerinde Atatürk resimli ve Türk bayraklı pankartlar taşıdı. Grup kendilerine Manisa Valiliği tarafından gösterilen Sultan Cami'nden başlayıp Çarşı Bulvarı'ndan, Cumhuriyet Meydanı'na yürümek yerine Cumhuriyet Caddesi, Merkez Kavşağı ve Atatürk Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na yürümek istedi. Yürüyüşe eşlik edecek parti aracının güzergahının değişmesini isteyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile polisler arasında küçük bir tartışma yaşandı. CHP'li Özel, polislerin 'Güzergah dışına çıkıyorsunuz' uyarısı üzerine, "Vali Bey'e benden selam söyleyin. Suç duyurusunda bulunun, fezleke yollayın. Hiçbir sorumluluğunuz yok. Bütün sorumluluk bende. Ben il başkanına diyorum ki 'buradan yürüyeceğiz'"dedi. 'HODRİ MEYDAN' Ana yola çıkıp marşlar eşliğinde yürüyüşe geçen CHP'lilere bazı vatandaşlar da destek verdi. Yürüyüşte vatandaşlara seslenen Özel, kendilerine Bit Pazarı ismi verilen caddenin layık görüldüğünü ve burada insanların bulunmadığını söyleyerek, "Burası Manisa'nın en işlek caddesi. Atatürk'ü anmak için güzergah istediğimizde gençlere Bit Pazarı güzergahını verenlere sesleniyoruz. Manisa'da Mesir Festivali yapılırken hangi caddeyi veriyorsanız, sünnet şölenlerine hangi caddeyi veriyorsanız Atatürk'ü anma yürüyüşüne de o caddeyi vereceksiniz. Bundan sonra güzergahımız budur. Hodri meydan" diye konuştu. Yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'na ulaşan partililer girişte polis tarafından aranarak meydana alındı. Burada CHP İl Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşları Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, gençler Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini okudu. 'ADAM GİBİ CUMHURİYETİ SAVUNACAKSINIZ' Meydandaki törende konuşma yapan CHP'li Özel, "Bu ülkenin kurucusuna çelengimizi sunmak istediğimizde bize güzergah olarak arkadan köhne mahallelerden güzergah verenler şunu bilin; Sizin ayıbınızı örtmeye biz devam edeceğiz. Her birisi insan olarak çok kıymetli şahsiyetler olabilir. İyi olmak yetmez, efendi olmaz yetmez, cesur olacaksınız, adam gibi cumhuriyeti savunacaksınız. Atatürkçülerle polisi karşı karşıya getirmeye kimse kalkmasın" diye konuştu. POLİS KAMERASINA KONUŞTU Konuşması sırasında polis kamerasına dönen Özel, "Bundan sonra güzergah tartışmasını yaparken iki kere düşünün. Geçen sene güzergahtan çıktık, diye beyefendiler fezleke yollamışlar. Bir tane değil, on tane değil, bin tane de yollasınız, güzergahımız bu caddedir. Polis canımız, jandarma canımız. Ama Süleyman Soylu, Başbakan, Cumhurbaşkanı, canımıza tak etti. Bundan sonra yol bu yoldur" dedi. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da eleştiren CHP'li Özel, "İster 2019'un kasımında, cesaretleri varsa hemen bu kasımda. Sandığa gidilecek. Sandıkta Recep Tayyip Erdoğan seçilirse tek adam rejimi başlayacak. Hep beraber hayır diyeceğiz. Senin tek adam rejimine asla geçit yok" diye konuştu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki konuşmaların ardından partililer meydandan ayrıldı.