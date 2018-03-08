(Görüntülü Haber) CHP'li kadınlar, 8 Mart'ı kutladı

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'te, CHP Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 8 Mart Kadınlar Günü kutlandı. Gaziantep'te CHP'li kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle etkinlik düzenledi. Parti binasında düzenlenen etkinliğe; CHP Kadın Kolları İl Başkanı Leyla Kara, İl Kadın Kolları üyeleri ve partililer katıldı. Kadınlara uygulanan şiddete değinen ve tepki gösteren CHP Kadın Kolları İl Başkanı Kara, Türkiye'de birçok yerde kadına şiddetin meşru görülüyor. Şiddet gören kadınların neredeyse yarısı, kocalarının kendilerini dövmelerini haklı buluyor. Evde kocaya, iş yerinde işverene, baba ocağında babaya borçlu sayılan kadın, haklarının farkında olamıyor. Kadın olmak birçok ülkede doğarken hayata yenik başlamaktır. Erkekle eşit iş, eşit ücret alamamaktadır. Hayatları boyunca şiddete ve tacize maruz kalmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dünyada birçok ülkeden önce kadınların medeni ve siyasi haklara kavuşması, seçme ve seçilme hakkının tanınması gibi önemli haklara kavuşmasını sağlamıştır. Bugün bir siyasi partide çalışabiliyorsam ve bunun gibi birçok hakkı elde ettiysem, bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun kurduğu Cumhuriyet'e borçluyum dedi.Kadınlar, basın açıklamasının ardından ellerindeki dövizlerle yürüyüş yaptı.