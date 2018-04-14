(Görüntülü Haber) CHP'li Hamzaçebi Romanlar ile biraraya geldi

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL () - BÜYÜKÇEKMECE'de Roman dernekleri üyeleriyle buluşan CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, "Yukarıda matematik hesaplarla yapılan ittifaklar, aşağıda vatandaşın gönlünde yer etmiyor ise hiçbir şey ifade etmez. Gönülde olmayınca aklın yapacağı bir şey yoktur. Biz Roman kardeşlerimizle siyasi ittifak değil gönül birliği kurmak istiyoruz" dedi.



CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Marmara Bölgesi Roman Dernekleri Federasyonu üyeleriyle buluştu. Büyükçekmece'deki Celaliye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar ve Marmara Bölgesi Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Sinan Karaca Öztürk ile çok sayıda davetli katıldı.





ANALARININ AK SÜTÜ GİBİ HELALDİR



CHP Genel Sekreteri Hamzaçebi, "Bugünlerde siyasi ittifaklar konuşuluyor. Bir siyasi ittifak yasası çıktı. Genel seçimlerde siyasi partiler birbirleriyle ittifak yapabilecekler. Yapsınlar. Ama zannedilmesin ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde, yerel seçimlerde bu ittifaklar işe yarayacaktır. Asla. Yukarıda matematik hesaplarla yapılan ittifaklar, aşağıda vatandaşın gönlünde yer etmiyor ise hiçbir şey ifade etmez. Gönülde olmayınca aklın yapacağı bir şey yoktur. Biz Roman kardeşlerimizle siyasi ittifak değil gönül birliği kurmak istiyoruz" dedi. Hamzaçebi, "Bu gönül birliği ile aşamayacağımız sorun yoktur. Roman kardeşlerimizin aşamayacağımız sorunu yoktur. Sağlık, eğitim, çalışma, konut, barınma hakkı, insan olmaktan kaynaklanan ne varsa hepsi Roman kardeşlerimizin analarının ak sütü gibi helaldir" diye konuştu.





TÜRKİYE'DE İKİ GRUP İŞSİZDİR



İşsizlik sorunun Türkiye'de en çok iki grubu etkilediğini vurgulayan Hamzaçebi, "Türkiye'de iki grup işsizdir: Kadınlar ve Romanlar. Onların işsizlik oranı yüzde 30-40'lardadır. Romanlar 'geçici işlerde çalışmayı istiyorlar' diyorlar. Asla kabul etmiyorum. Roman kardeşimize iş ver. Bak bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu? 1453'te Fatih İstanbul'u fethettiğinde Romanlar vardı. Sizi Sulukule'den sürgün ettiler. Sizi Sulukule'den sürgün edenlerin yayınladıkları strateji eylem planıyla sizlere yapacakları hiçbir şey yoktur" ifadelerini kullandı.





ROMAN KARDEŞLERİMİZLE AYRILMAZ BİR YOLA GİRDİK



Romanların tüm dünyada yaşadığını belirten Akif Hamzaçebi, "Roman kardeşlerimizle ayrılmaz bir yola girdik. Bu yolu hep birlikte sonuna kadar beraber yürüyeceğiz. Romanlar deyince bir büyük kültürden, uluslararası toplumdan söz ediyoruz. Avrupa Komisyonu raporlarına göre, Avrupa'nın bütün ülkelerinde romanlar yaşıyor. Bir dünya toplumu. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada var. İstanbul'daki nüfusu 835 bin. Türkiye'deki nüfusu milyonlarca. Avrupa'nın en kalabalık Roman nüfusu Türkiye'de. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde yaşayan Romanların bir avantajı var. Avrupa Birliği'nin genişleme sürecinde, 2004-2007 yıllarında bu ülkelerdeki dışlanmış, ötekileştirilmiş, eğitim, sağlık sorunu yaşayan Roman vatandaşları, AB'nin genişleme sürecinde üye ülkelerin AB'ye üye olmasıyla birlikte sorunlarını aşmaya başlamışlar. Çünkü AB demokratik bir birliktir. Demokratik birlikte demek, demokrasi demek. Romanlar o ülkelerin vatandaşlarıyla eşit olmaya başlamıştır" diye konuştu.





EŞİT YURTTAŞLIĞI ROMAN KARDEŞLERİMİZE VERMEK TÜRKİYE'Yİ YÖNETENLERİN GÖREVİDİR



Hamzaçebi, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde, 1453 yılında Romanlar vardı. Osmanlı Devleti'nin bilim adamlarından birisi Katip Çelebi, yazmış olduğu kitapta, Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı nüfus sayımında, oradaki Romanların kayda geçirildiğini söyler. Demek ki 1453'ten önce de Romanlar İstanbul'da var. Roma İmparatorluğu döneminde de burada varlar. Bu kadar eski ve yerleşik olmalarına rağmen Roman vatandaşlarımız Türkiye'de birçok haklardan yararlanamamaktadır. Bu çok açık. Eğitim, istihdam, çalışma, sağlık, barınma, konut... Anayasa ile güvence altına alınmış olan bütün bu haklardan Roman vatandaşlarımız yararlanamamaktadır. Bu çok açık. Eşitsiz bir durum söz konusudur. Romanlara 'ne istiyorsunuz' diye sorduğumuzda, 'eşit yurttaşlık istiyoruz' diyorlar. Eşit yurttaşlık, sizin insan olmaktan kaynaklanan en doğal hakkınızdır. Eşit yurttaşlığı Roman kardeşlerimize vermek, Türkiye'yi yönetenlerin görevidir. Hükümet 2016 yılında Roman Strateji Eylem Planı yayınladı. 2016,2017,2018 yıllarını kapsayan, sorunları aşmayı planlayan bir eylem planı. 3 yılda aşılan bir sorun oldu mu? Hayır."



Etkinlik, dernek üyelerinin fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.